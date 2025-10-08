Alerte crypto : la Banque d’Angleterre BoE assouplit ses règles sur les stablecoins

Pour Résumer

La BoE revoit ses plafonds après la pression des acteurs du secteur crypto.

Les entreprises pourraient bénéficier d’exemptions pour leurs besoins de liquidité.

Ce revirement reflète la volonté du Royaume-Uni de rivaliser avec les États-Unis et l’Europe sur les stablecoins.

Plafonds trop rigides pour les stablecoins

Initialement, la BoE avait proposé des plafonds stricts de détention de stablecoins pour limiter les risques systémiques. Ces seuils s’élevaient à environ 20 000 livres pour les particuliers et à 10 millions pour les entreprises.

En effet, ces mesures visaient à protéger la masse monétaire et les consommateurs. Cela, tout en évitant que ces monnaies privées comme USDT ou USDC ne prennent trop de place dans l’économie réelle.

Pourtant, ces limites se sont immédiatement heurtées à un critique de la part des acteurs cryptos britanniques. Ils ont clairement dénoncé carrément impraticable pour eux. En réalité, les crypto-entreprises ont besoin de réserves stables et importantes pour assurer leurs opérations de trading et leur liquidité.

Le marché en révolte, une flexibilisation évoquée

En réponse, la BoE envisage désormais d’accorder des exemptions à ces sociétés. Une décision qui montre une adaptation stratégique face à la réalité du marché.

Ces exemptions envisagées prendraient en compte la nécessité opérationnelle. Les entités qui justifient de la détention de stablecoins pour le trading, la compensation ou la liquidité pourraient dépasser les 10 millions de réserves.

Cette évolution se traduit aussi la concurrence accrue sur la scène internationale avec les États-Unis et leur Genius Act qui clarifie justement la régulation stablecoin.

D’ailleurs, cette posture plus souple est également incarnée par Andrew Bailey, gouverneur de la BoE qui a assoupli son discours sur ces monnaies numériques.

Il retire certaines mises en garde alarmistes pour reconnaître leur potentiel capable de coexister avec le système financier traditionnel. Il souligne toutefois que pour mériter ce statut, ils doivent bénéficier d’une régulation comparable à celle des banques.

Andrew Bailey was hesitant about stablecoins months ago. Now the BoE governor says they could coexist with banks in the financial system. Here's what changed his mind: pic.twitter.com/o02fV4rC0V — GC Cooke (@GCcookeHQ) October 3, 2025

Un marché stablecoin en pleine explosion

Le plus alarmant, c’est que ce revirement intervient alors que le marché mondial des stablecoins explose littéralement. Elle enregistre une capitalisation à plus de 314 milliards de dollars. C’est surtout dominé essentiellement par des jetons indexés au dollar américain.

En comparaison, les stablecoins adossés à la livre sterling restent symboliques. Elles ne représentent même pas un million de dollars en circulation. Ces chiffres illustrent la place encore marginale du Royaume-Uni dans la course mondiale à ces actifs.

Pendant ce temps, les États-Unis avancent à grands pas avec leur loi Genius, offrant un cadre clair et attractif pour le secteur. L’Europe joue aussi sa carte, même si certains veulent carrément interdire certains types de ces monnaies numériques jugés trop dangereux. L’Union européenne a même proposé d’instaurer des garde-fous urgents pour encadrer ces cryptomonnaies.

Malgré leur popularité croissante, les stablecoins ne sont pas à l’abri de risques majeurs. Des échecs retentissants comme TerraUSD ont déjà montré à quel point ces monnaies peuvent lâcher leur ancrage et plonger le marché dans la panique.

Effectivement, même des stablecoins adossés à de vraies réserves en dollars ont montré des signes de fragilité. Prenons comme exemple la chute temporaire de USDC après la faillite de Silicon Valley Banque. Quoi qu’il en soit, la banque d’Angleterre n’oublie pas son rôle : le compromis ne doit pas sacrifier la stabilité financière.

