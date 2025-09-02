La ruée folle : 77 candidats veulent les licences de stablecoins à Hong Kong

Pour Résumer

Hong Kong devient un centre stratégique pour les stablecoins, attirant 77 entreprises locales et internationales intéressées par des licences officielles.

Parmi les candidats figurent des géants tech, des banques et des émetteurs globaux, avec des approbations attendues avant la fin de l’année.

L’adoption potentielle de stablecoins adossés au HKD ou au RMB pourrait transformer le marché crypto asiatique et stimuler d’importants flux de capitaux.

Intérêt massif pour les licences de stablecoins

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les stablecoins à Hong Kong, 77 entreprises ont exprimé leur intérêt. Parmi elles figurent des géants chinois de la tech, des émetteurs globaux de stablecoins, des banques et des sociétés d’investissement. Plusieurs candidats avaient déjà annoncé leurs intentions avant la loi, notamment dans le cadre du sandbox du HKMA.

RD InnoTech Limited, JINGDONG Coinlink affiliée à JD.com, et Anchorpoint Financial, coentreprise Standard Chartered et Animoca Brands, sont en lice. Ant Group, opérateur d’Alipay, poursuit également l’autorisation pour émettre des stablecoins adossés au HKD. Les discussions en cours ne garantissent pas l’octroi d’une licence ni ne préjugent de leur succès final.

Premières approbations attendues cette année

Le registre des émetteurs de stablecoins licenciés par la HKMA reste actuellement vide. Le secrétaire au Trésor, Xu Zhengyu, prévoit que les premières licences seront délivrées avant la fin de l’année.

Eddie Yue, directeur exécutif du HKMA, rappelle que les critères sont stricts et seules quelques licences ont été accordées initialement. Cette sélection limitée vise à garantir la sécurité financière et la stabilité du marché des stablecoins.

RMB stablecoins et perspectives futures

Alors que Hong Kong s’apprête à délivrer les premières licences, des discussions émergent sur des stablecoins adossés au RMB. Des entreprises comme Ant Group militent pour utiliser ce cadre comme plateforme pour des coins liés au yuan.

Le China Daily a récemment soutenu l’idée, renforçant l’intérêt pour une adoption officielle future. Cependant, certains experts restent sceptiques, comme Zhou Xiaochuan, ancien gouverneur de la Banque populaire de Chine. Il considère que les stablecoins RMB offrent peu d’avantages comparés à l’infrastructure de paiement existante et posent des risques non résolus.

I will summarise the #BitcoinAsia2025 week in 3 words: #TreasuryCompanies, #RWA, and #Stablecoins. This year did felt different. Attendance is no longer just Bitcoin Maxi, but also includes many TradFi banks and asset managers. Hong Kong proved it can convene crypto and capital… pic.twitter.com/UgxRRleDak — Alan Lau (@alanlau999) September 2, 2025

Un marché compétitif et stratégique

L’écosystème des stablecoins à Hong Kong s’annonce particulièrement compétitif. Les décisions des régulateurs cette année détermineront quelles institutions pourront émettre légalement. Les géants de la tech, les banques et les investisseurs institutionnels cherchent à profiter du cadre réglementaire pour lancer de nouvelles solutions financières.

La délivrance des licences et l’adoption de stablecoins adossés au HKD ou au RMB pourraient redéfinir la scène crypto asiatique et attirer des flux de capitaux considérables.

