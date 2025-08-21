Stablecoins et IA : Waller appelle les législateurs à adopter l’innovation

Pour Résumer

Waller soutientles stablecoins et l’ IA.

Bitcoin qui est descendu à 113 400 €.

Innovation dope adoption crypto mondiale.

Waller : un appel à l’innovation disruptive

Waller fait des vagues. En effet, lors d’un discours à Washington le 18 août 2025, le gouverneur de la FED, Christopher Waller, exhorte les législateurs à encadrer les stablecoins et l’IA sans étouffer leur potentiel.

Par ailleurs, il cite l’essor de l’USDC, à 250 milliards de dollars, comme moteur de paiements transfrontaliers. Effectivement, Waller voit les stablecoins comme un véritable pont entre finance traditionnelle et finance numérique.

D’ailleurs, il évoque l’IA, comme les modèles prédictifs de Chainalysis, qui traquent 15 000 wallets illicites par mois, renforçant la transparence.

Cependant, des lois restrictives, comme la proposition AML de l’UE, risquent de freiner l’innovation.

Et par ailleurs, Waller souligne que 70 % des paiements B2B aux États-Unis, soit 1,5 trillion de dollars, pourraient migrer vers des stablecoins d’ici 2028. Effectivement, ce plaidoyer vise alors à accélérer l’adoption tout en sécurisant les flux.

Un écosystème crypto en ébullition

Cet appel secoue l’écosystème. Le Bitcoin stagne à 113 400 € (+0,8 %), tandis qu’Ethereum gagne 1,6 % à 4 200 € selon coinmarketcap. Par ailleurs, la capitalisation crypto atteint 4 150 milliards d’euros (+2,3 %).

Effectivement, les stablecoins, représentant 60 % des volumes d’échange, dominent, avec 80 milliards d’euros quotidiens sur Coinbase. L’IA, elle, booste la DeFi, avec 12 milliards d’euros en smart contracts optimisés.

D’ailleurs, Visa intègre l’USDC pour 500 000 commerçants, tandis que des startups comme Figure utilisent l’IA pour des prêts tokenisés.

Mais cependant, un piratage de 30 millions d’euros sur un DEX en juillet 2025 rappelle beaucoup les risques possibles. Par ailleurs, le GENIUS Act, adopté en juin, encadre les stablecoins privés, stimulant l’innovation. Effectivement, l’alliance IA-stablecoins pourrait vraiment révolutionner la finance.

Perspectives : un futur numérique accéléré ?

Ce discours pourrait tout changer. En effet, Waller prédit que les stablecoins capteront 20 % des paiements mondiaux, soit 500 milliards d’euros, d’ici 2030.

Par ailleurs, l’IA pourrait réduire les coûts de conformité de 30 %, libérant 2 milliards d’euros pour les exchanges. Effectivement, des hubs comme Singapour, avec 15 licences stablecoin, suivent cette voie.

D’ailleurs, Grok conseille une exposition limitée à 5 % du portefeuille et une diversification avec XRP, à 3,65 € (+16 %). Cependant, un Nasdaq en repli (-1,4 % à 17 600 points) et des régulations strictes freinent l’élan.

Cet appel à l’innovation positionne donc les stablecoins et l’IA comme piliers, et non plus comme des choses à redouter.

