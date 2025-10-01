Pour Résumer

Strasbourg adopte une motion pour une cryptomonnaie locale.

Consultation citoyenne et étude technique lancées.

Inspiré par Bitcoin et monnaies locales existantes.

Une motion adoptée à l’unanimité

Le Conseil municipal de Strasbourg vote la motion « Réfléchissons à une cryptomonnaie locale à Strasbourg » le 29 septembre 2025. Présentée par Caroline Zorn, avocate et porte-parole du Parti Pirate, elle obtient 19 voix pour et 12 abstentions. Effectivement, aucun vote contre, signe d’un consensus prudent.

Cette initiative s’inscrit dans un mandat finissant en 2026. De plus, elle répond à l’intérêt croissant pour les monnaies complémentaires. En outre, Zorn, élue en 2020, défend une « nouvelle génération » d’outils financiers.

Le texte propose une étude technique et une consultation citoyenne. D’ailleurs, il évoque des options comme promouvoir Bitcoin localement ou créer un stablecoin adossé au bretzel alsacien. Effectivement, cela vise l’inclusion financière et le soutien aux PME.

En effet, Strasbourg, avec 280 000 habitants, suit des villes comme Paris ou Lyon. De plus, la motion rappelle les monnaies locales existantes, comme le Floron en Alsace. En outre, elle alerte sur la réserve électorale jusqu’en 2026, limitant la promotion.

Les enjeux d’une cryptomonnaie locale

Une cryptomonnaie locale pourrait faciliter les paiements locaux. Elle encouragerait les circuits courts et réduirait les frais bancaires. Effectivement, des exemples comme Bristol Pound ou Bristol Coin inspirent Strasbourg.

Zorn interroge : Bitcoin local, minage ou stablecoin ? De plus, une consultation citoyenne évaluera l’intérêt. En outre, l’étude technique explorera la blockchain, avec des frais bas et une traçabilité.

Cette démarche aligne sur MiCA, régulation européenne. D’ailleurs, elle protège contre les scams, après 1,2 milliard d’euros perdus en fraudes en 2024. Effectivement, une crypto locale renforcerait la souveraineté numérique.

En effet, Strasbourg, capitale européenne, pourrait tester un modèle. De plus, cela stimulerait l’économie verte. En outre, 18 % des Européens investissent en crypto, un terrain fertile.

Impacts sur l’écosystème crypto

Cette motion dope l’intérêt local. Bitcoin grimpe à 114 580 $, avec +2 % en 24 heures. Effectivement, la capitalisation crypto reste à 3 800 milliards de dollars.

Solana, à 209,05 $, gagne 3 %. De plus, sa TVL monte à 10,7 milliards de dollars. En outre, les ETF crypto attirent 25 milliards de dollars en 2025.

Cependant, les critiques pointent un risque de surréglementation. En effet, 80 % des altcoins risquent une correction. De plus, la volatilité à 20 % menace les retail.

D’ailleurs, les exchanges comme Binance observent. Effectivement, une crypto locale pourrait intégrer des paiements. En outre, les flux illicites chutent de 35 % grâce à MiCA.

Perspectives : Strasbourg, pionnière européenne ?

Strasbourg peut-elle inspirer l’Europe ? ChatGPT-5 prévoit un boom des monnaies locales à 10 milliards d’euros d’ici 2027. Effectivement, une consultation citoyenne accélérera le projet.

De plus, des villes comme Berlin testent des initiatives similaires. En outre, l’UE pousse pour l’innovation sous MiCA. D’ailleurs, 10 % des transactions locales pourraient passer par cette crypto.

Cependant, des défis subsistent. En effet, la cybersécurité, avec 1,2 milliard de dollars perdus en hacks, inquiète. De plus, un veto municipal pourrait freiner.

Septembre 2025 marque un tournant. Effectivement, Strasbourg pourrait devenir un modèle. La prudence s’impose pour les investisseurs.

À lire aussi :