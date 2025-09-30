LIVE – Uptober se profile : Bitcoin flirte avec les $114 000, XRP, les altcoins s’emballent… – Toute l’actualité du 30 septembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin a atteint un pic à $114 000, porté par l’enthousiasme autour d’“Uptober”.

XRP s’ancre autour des $2,80 avec une accumulation notable.

Le rallye touche aussi les altcoins, malgré des poches de fragilité.

Bitcoin redécolle, cap sur Uptober ?

Bitcoin flirte avec les $114 000, atteignant un sommet qui alimente les spéculations. Le terme “Uptober” revient en force, soutenu par une tradition haussière en octobre certains évoquent une moyenne historique de +20 % sur le mois. Après un repli à $109 000 la semaine passée, le marché semble avoir trouvé un nouvel élan.

Et en effet, il semble que le rebond actuel s’explique en partie par la liquidation récente des positions à effet de levier, perçue comme un vrai reset technique. L’arrivée de gros acheteurs, notamment des whales, renforce ce mouvement.

XRP et altcoins : mouvement global

XRP se maintient dans les alentours de $2,80. Plus de 120 millions de tokens auraient été accumulés par de gros porteurs ces dernières 72 heures, un indicateur d’intérêt croissant et significatif. Mais l’attente autour des ETF XRP prévus en octobre entretient aussi un potentiel de volatilité élevé.

Côté altcoins, la reprise s’étend. Certains projets Layer 1 ou PayFi accélèrent, tandis que d’autres, notamment en DeFi ou IA, marquent le pas. Le climat reste spéculatif, mais le courant haussier pourrait bien porter tout le marché… au moins pour l’ouverture d’Uptober.

Pour ne rien manquer des mouvements en cours sur Bitcoin, XRP, altcoins et la macroéconomie, notre LIVE vous tient informé en temps réel.

