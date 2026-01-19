Strategy achète plus de BTC alors que Wall Street stimule sa croissance en 2026 et comment ce Layer-2 soutient la prochaine phase

Lundi 19 janvier 2026 – Après l’acquisition de 1,25 milliard de dollars de Bitcoin, Michael Saylor signale qu’un autre achat massif pourrait se profiler à l’horizon, au moment même où Wall Street consolide son rôle de catalyseur majeur pour la prochaine phase d’adoption de la crypto.

Alors que le volume des transactions de Bitcoin devrait monter en flèche en 2026, le Layer-2 le plus rapide en développement, Bitcoin Hyper (HYPER), est prêt à devenir le pilier de cette nouvelle ère une fois lancé.

Bitcoin Hyper fournit le support haute vélocité requis pour des transactions accélérées tout en établissant un flux constant de demande grâce à son utilité native. Il fusionne l’exécution ultra-rapide de Solana avec la sécurité inégalée de la blockchain Bitcoin, créant un environnement sur mesure où Bitcoin peut monter en charge pour un usage quotidien et potentiellement répondre aux demandes croissantes des institutions.

Le marché a répondu avec un enthousiasme débordant alors que le projet a déjà obtenu 30,8 millions de dollars de financement, sans aucun signe de ralentissement alors que les investisseurs continuent d’acquérir des jetons HYPER aux tarifs de phase précoce.

Actuellement, le tour de financement offre un prix par jeton de 0,013605 $, mais seulement pour les prochaines 33 heures, après quoi le coût augmentera lors du tour suivant.

Un autre gros achat stratégique entrant ? Ce n’est que le début

Le 12 janvier, Strategy a réalisé sa plus importante acquisition de Bitcoin à ce jour, sécurisant 13 627 BTC à un prix moyen de 91 519 $.

Cet achat a porté les avoirs totaux de la société à plus de 687 410 BTC, cimentant davantage sa position de plus grand détenteur de Bitcoin, dépassant de loin le deuxième plus grand détenteur, MARA Holdings Inc., avec près de 13 fois plus de Bitcoin.

Pourtant, Michael Saylor n’en a pas fini. Il continue de signaler une stratégie d’acquisition à long terme sur X, publiant « plus gros orange » aux côtés d’un graphique présentant l’acquisition de Bitcoin par Strategy, avec des cercles oranges marquant chaque achat majeur.

Un récent rapport de recherche de Fidelity Digital Assets explore la tendance croissante des entreprises acquérant du Bitcoin, révélant qu’environ 5 % de l’offre totale de 21 millions de BTC est déjà détenue par 49 entreprises.

Ces entreprises se classent en trois catégories : natives (sociétés ayant acquis du BTC de manière organique via leurs opérations), stratégiques (sociétés ayant une stratégie d’acquisition axée sur le Bitcoin) et traditionnelles (sociétés hors de l’écosystème Bitcoin ayant alloué une partie de leurs revenus au BTC).

Le rapport de Fidelity note que « les entreprises stratégiques continueront probablement à constituer des réserves de Bitcoin, tandis que les entreprises plus traditionnelles finiront par faire le saut vers le Bitcoin« . Le rapport prévoit également que 2026 pourrait marquer l’année où le marché au sens large adoptera pleinement le BTC, déclenchant potentiellement une nouvelle vague de demande. Cela correspond aux prédictions de Grayscale Research, qui suggère que le « cycle de quatre ans sera prouvé incorrect », ouvrant la voie à une hausse soutenue.

Cependant, une chose clé à comprendre à propos du BTC est que les prix élevés ne peuvent pas être maintenus uniquement sur la caractéristique de réserve de valeur. En d’autres termes, le véritable pouvoir de Bitcoin (son réseau et l’actif qu’il offre) ne sera pleinement réalisé que si la technologie qui le sous-tend est exploitée à son plein potentiel.

Une hausse soutenue ne se produira que s’il existe une demande constante, une demande qui est immunisée contre les mêmes forces macroéconomiques qui affectent les actifs traditionnels. C’est là que Bitcoin Hyper entre en scène.

Avec la demande à l’horizon, Bitcoin Hyper ne prépare pas seulement l’infrastructure pour la soutenir, mais jette également les bases d’une nouvelle frontière qui puise dans le but original de Bitcoin.

Le nouveau pilier de la demande BTC

Pour adopter de manière réaliste une approche de type Strategy, les entreprises traditionnelles doivent pouvoir allouer du capital au Bitcoin sans l’hésitation constante d’essayer d’anticiper le marché. Actuellement, de nombreux investisseurs institutionnels restent bloqués dans un cycle d’indécision, se demandant s’ils entrent trop tard lors d’un pic ou s’ils « attrapent un couteau qui tombe » lors d’une correction.

Cette hésitation vient du fait de voir le Bitcoin uniquement comme une réserve de valeur, où la motivation principale d’achat est l’attente de prix futurs plus élevés, un argument clairement illustré dans le post X ci-dessous.

I think most people don't understand that the price of #Bitcoin is designed to go up. Newly issued supply is decreasing by 50% every 4 years. ~19,600,000 #BTC have already been issued, and only ~1,400,000 more will ever be created. The total supply is limited to… pic.twitter.com/HoKeeGtIQG — Rajat Soni, CFA (@Rajatsoni) April 1, 2024

Bien que les caractéristiques fondamentales du Bitcoin (sa décentralisation, son immutabilité et son offre fixe) rendent l’actif sous-jacent incroyablement précieux, la blockchain de base est intentionnellement limitée.

Sa simplicité, bien qu’excellente pour la sécurité, l’empêche de gérer les transactions complexes et programmables requises pour la finance moderne. C’est là que Bitcoin Hyper comble le fossé. L’objectif de ce Layer-2 est de traiter les contrats intelligents complexes que le réseau principal Bitcoin ne peut pas gérer.

Nous avons déjà vu cette évolution technique réussir avec Ethereum, qui a récemment traité un record de près de 2,9 millions de transactions quotidiennes via son écosystème Layer-2 sans encombrer le réseau principal ni faire grimper les frais.

Bitcoin Hyper va encore plus loin en utilisant la machine virtuelle Solana (SVM) pour créer un environnement d’exécution bien plus efficace. Cela permet aux développeurs de créer des applications offrant des vitesses inférieures à la seconde et des coûts de transaction encore plus bas que ceux trouvés sur les plateformes basées sur Ethereum.

Pour préserver ce qui rend Bitcoin spécial, cet écosystème respecte exclusivement le BTC comme principal moyen d’échange. Cela est rendu possible par un pont canonique qui verrouille le BTC natif sur la chaîne de base pour frapper une version compatible SVM sur Bitcoin Hyper.

Le résultat est un écosystème foisonnant d’applications décentralisées, couvrant tout, des outils monétaires et des investissements aux actifs réels, qui bénéficient de la vitesse de Solana et de la sécurité de Bitcoin.

En transformant le Bitcoin d’un actif passif en une utilité à haute vélocité, Bitcoin Hyper crée la demande massive et constante nécessaire pour soutenir l’appréciation.

Comment rejoindre le développement de Bitcoin Hyper

La nouvelle excitante avec ce projet est qu’il en est encore à ses phases de prévente, avec le prix de son jeton natif, HYPER, à ce qui pourrait être son point le plus bas. HYPER alimentera chaque transaction BTC au sein de l’écosystème en couvrant les frais de gaz, tout en servant également de jeton principal pour le jalonnement (staking) et la gouvernance future.

Avec le financement déjà sécurisé, il ne serait pas surprenant que l’HYPER soit coté sur les principales bourses, ce qui a historiquement fait grimper les prix des jetons de projets massifs. Cela fait de la prévente une opportunité cruciale pour quiconque envisage de participer.

En sécurisant des jetons HYPER, vous ne soutenez pas seulement le développement de cette solution Layer-2 ; vous vous positionnez également dans un actif appelé à croître aux côtés de Bitcoin, bénéficiant à la fois de son utilité au sein du nouvel écosystème et de la demande croissante stimulée par Wall Street.

