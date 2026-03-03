Quatre ans après la débâcle de Luna, un nouveau développement met en lumière l’effondrement spectaculaire de ce projet crypto de plusieurs milliards de dollars.

Terraform Labs poursuit Jane Street, alléguant un délit d’initié et une manipulation de marché lors de la chute de TerraUSD en 2022 qui a effacé 40 milliards de dollars.

Déposée par l’administrateur judiciaire Todd Snyder, la plainte affirme que Jane Street a vendu à découvert le TerraUSD (UST) tout en ayant connaissance de changements de liquidité significatifs, ce qui aurait accéléré un effondrement ayant anéanti plus de 40 milliards de dollars de valeur marchande.

La succession cherche à obtenir réparation pour les dommages résultant de ce qu’elle qualifie de stratégie coordonnée visant à exploiter les vulnérabilités internes de Terraform.

La plainte affirme que Jane Street a utilisé son accès à des données de trading confidentielles pour se positionner en amont du marché, générant des profits substantiels alors que les investisseurs particuliers subissaient des pertes dévastatrices tout au long de l’épisode du depegging.

[ ZOOMER ] TERRAFORM LABS SUES JANE STREET FOR FURTHERING COLLAPSE OF LUNA , USED INSIDER INFORMATION TO. WITHDRAW FUNDS AHEAD OF CRASH: WSJ — zoomer (@zoomerfied) February 23, 2026

Terraform dénonce un trucage de marché via des données privilégiées

Le cœur de l’action en justice se concentre sur des transactions spécifiques exécutées sur l’échange Curve Finance début mai 2022. L’administrateur Todd Snyder allègue que Jane Street a retiré environ 85 millions de dollars en UST du 3pool de Curve moins de 10 minutes après que Terraform Labs a effectué un retrait de liquidité non annoncé de 150 millions de dollars.

La plainte suggère que ce timing n’était pas fortuit, mais résulterait d’informations d’initiés obtenues via des canaux privés, incluant potentiellement des communications informelles impliquant d’anciens employés.

La plainte invoque la « théorie du détournement » (misappropriation theory) en matière de délit d’initié, arguant que la société de trading a violé ses devoirs de confiance en capitalisant sur des données non publiques.

Cette action en justice intervient alors que Jane Street renforce son exposition au Bitcoin dans d’autres segments de son portefeuille institutionnel, soulignant le rôle actif continu de la firme sur le marché crypto malgré les retombées persistantes de la crise de 2022.

Jane Street a fermement nié ces allégations, qualifiant la plainte de tentative de détourner la responsabilité d’un protocole fondamentalement défaillant.

Dans une déclaration concernant ces réclamations, la firme a rejeté l’accusation selon laquelle ses transactions étaient inappropriées.

« Cette poursuite désespérée est une tentative transparente d’extorquer de l’argent alors qu’il est bien établi que les pertes subies par les détenteurs de Terra et Luna sont le résultat d’une fraude de plusieurs milliards de dollars perpétrée par la direction de Terraform Labs. Nous nous défendrons vigoureusement contre ces allégations infondées et opportunistes. »

L’effondrement de Luna et Terra a effacé 40 milliards de dollars

Les événements de mai 2022 restent l’un des épisodes les plus destructeurs de l’histoire des crypto-monnaies. Le stablecoin algorithmique TerraUSD (UST) a perdu sa parité de 1:1 avec le dollar américain, déclenchant une « spirale de la mort » qui a hyper-inflationné son jeton frère, LUNA, le ramenant pratiquement à zéro.

Le crash a contribué à une contagion plus large qui a conduit à la faillite de prêteurs tels que Celsius et Voyager.

La rapidité de la chute a pris de court l’ensemble du marché, rappelant les périodes où les liquidations crypto ont atteint 1,4 milliard de dollars en 24 heures en raison d’une volatilité soudaine.

Bien que le crash de 2022 ait été provoqué par des défaillances structurelles au sein du protocole Terra, la plainte de la succession soutient que le trading prédateur a accéléré l’effondrement.

Les observateurs du marché examinent depuis longtemps la chronologie du depeg. Le procès attire à nouveau l’attention sur les conditions de marché chaotiques de 2022, une période qui a également vu des figures comme Michael Burry émettre des avertissements sur un crash du Bitcoin alors que l’industrie était aux prises avec un effet de levier systémique et des modèles algorithmiques défaillants.

Terraform poursuit Jane Street après Jump Trading : l’action en justice élargit le champ de la responsabilité DeFi

Ce procès fait suite à une plainte parallèle déposée fin 2023 contre Jump Trading, un autre teneur de marché majeur accusé d’avoir profité illégalement de l’écosystème Terra. La succession réclame plus de 4 milliards de dollars de dommages et intérêts dans cette action séparée, alléguant un schéma similaire d’utilisation abusive de données.

En ciblant plusieurs acteurs institutionnels, l’administrateur judiciaire semble ratisser large pour récupérer des actifs pour les créanciers.

The Office of the Terraform Labs Plan Administrator has filed a $4B lawsuit against Jump Trading over its direct role in the collapse of Terraform Labs, seeking to hold Jump to account for enriching itself through illicit market manipulation, self-dealing, and misuse of assets.… — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) December 19, 2025

Les experts juridiques suggèrent que cette affaire pourrait établir un précédent important sur la définition de l’« accès privilégié » dans la finance décentralisée (DeFi).

La décision du tribunal pourrait déterminer si les informations partagées dans des discussions privées ou via des discussions de gouvernance blockchain constituent des informations d’initiés.

Le litige souligne la relation complexe entre les projets crypto et les teneurs de marché qu’ils emploient.

Bien que la participation institutionnelle soit souvent citée comme un signal haussier, à l’instar de BitMine ajoutant 90 millions de dollars en ETH à sa trésorerie, ces poursuites soulignent les risques juridiques lorsque ces relations se dégradent pendant un ralentissement du marché.

Les décisions futures dans cette affaire influenceront probablement les normes de conformité pour les firmes de trading à haute fréquence opérant dans le secteur DeFi.

