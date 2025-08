Tether dépasse 127 milliards de dollars en bons du Trésor américain

L’exposition de Tether aux bons du Trésor américain le place devant plusieurs pays, dont l’Allemagne, en termes de détention totale de dette américaine. Les montants sont sous forme de 105,5 milliards de dollars de participations directes et 21,3 milliards de dollars de participations indirectes.

Ce montant a augmenté de 8 milliards de dollars depuis le trimestre précédent. Donc, cela place Tether parmi les 20 premiers détenteurs de titres du Trésor américain au niveau mondial.

Paolo Ardoino a souligné que les résultats du deuxième trimestre 2025 reflètent l’accélération de la confiance envers Tether. Selon Ardoino, Tether affiche une exposition de 127 milliards de dollars aux bons du Trésor américain.

Tether possède également des réserves solides en bitcoins et en or, tout en émettant plus de 20 milliards d’USD₮. Ardoino affirme que Tether façonne activement la demande mondiale, plutôt que de simplement suivre les tendances du marché.

L’offre d’USDT a atteint 157 milliards de dollars fin juin, avec une augmentation de 20 milliards cette année. Tether a émis 13,4 milliards d’USDT au deuxième trimestre, répondant à une demande croissante sur les marchés émergents.

La demande accrue d’USDT provient des marchés émergents et des plateformes de finance numérique, selon les données de Tether.

Tether just released its quarterly attestation for Q2 2025.

Highlights as of 30th June 2025:

* 157.1B total issued USDt, end of Q2 2025.

* 162.5B total assets/reserves, end of Q2 2025.

* 5.47B excess reserves, on top of the 100% reserves in liquid assets that back all issued… https://t.co/bejhVFkMYt pic.twitter.com/XYVmueWZ0G

— Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) July 31, 2025