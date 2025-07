Pour Résumer

The Blockchain Group achète 22 BTC pour 2,2 M€ à 101 112 € l’unité.

Ses réserves atteignent 1 955 BTC, valorisées à 177 M€.

L’action ALTBG bondit, portée par cette stratégie pro-Bitcoin.

Un pari massif sur le Bitcoin

The Blockchain Group, cotée sur Euronext Growth Paris (ALTBG), ne fait pas dans la demi-mesure. Avec cette acquisition de 22 BTC à environ 101 112 € l’unité, ses réserves grimpent à 1 955 BTC, soit 177 millions d’euros, selon un communiqué du 20 juillet. D’ailleurs, cette opération s’inscrit dans une stratégie lancée en novembre 2024 : accumuler 1 % de l’offre mondiale de Bitcoin d’ici 2032, soit 170 000 BTC.

Cette ambition est financée par des levées de fonds agressives. En juin, la société a levé 300 M€ via un programme ATM avec TOBAM, permettant des achats progressifs de BTC.

Par ailleurs, Adam Back, PDG de Blockstream, a injecté 5 M€ via des obligations convertibles. Avec un rendement BTC de 1 373,2 % depuis janvier, l’action ALTBG a explosé de 766 % en 2025, atteignant 4,80 €.

Cependant, cette stratégie n’est pas sans risques. Une correction du Bitcoin, à 118 000 $ aujourd’hui, pourrait freiner l’élan. Mais pour l’instant, le marché applaudit.

Un signal fort pour le marché crypto

Cette acquisition renforce la crédibilité du Bitcoin comme actif de trésorerie. En France, peu d’entreprises osent ce pari. The Blockchain Group, avec ses 1 955 BTC, se hisse au 24e rang mondial des sociétés cotées détenant du BTC, selon Bitcoin Treasuries. Effectivement, ce move intervient alors que le Bitcoin consolide entre 103 000 et 108 000 $, après un pic à 112 000 $ en mai.

Les données on-chain montrent une accumulation soutenue par les whales, un signal haussier. Les volumes d’échange sur les paires BTC/EUR ont grimpé de 9 % en juillet, reflétant un intérêt croissant.

Cependant, une volatilité accrue, comme celle causée par le clash Musk-Trump en juin, pourrait secouer les cours.

La stratégie de The Blockchain Group inspire d’autres firmes. Des acteurs comme BNP Paribas ou Bitpanda explorent des réserves BTC, mais ALTBG reste le fer de lance européen. Si le Bitcoin atteint 200 000 $ d’ici fin 2025, comme le prédisent certains, les 1 955 BTC vaudraient 360 M€.

Un pionnier sous les projecteurs

The Blockchain Group ne se contente pas d’acheter du BTC. Ses filiales, Iorga et Trimane, développent des solutions blockchain et IA, renforçant son écosystème. Par ailleurs, la société planifie une cotation sur le marché US OTCID, un signal d’ambition globale.

Ce pari audacieux n’est pas sans défis. Les récentes attaques contre des entrepreneurs crypto en France, comme le kidnapping déjoué à Paris en mai, rappellent les risques sécuritaires.

Malgré cela, l’entreprise reste focalisée sur son objectif : maximiser le BTC par action. Pour l’instant, The Blockchain Group trace la voie.

