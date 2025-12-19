Liquidateur de Terraform : 4 milliards de dollars de poursuites contre Jump Trading

Pour Résumer

Un nouveau volet judiciaire s’ouvre après la chute de Terra.

L’administrateur en charge de la liquidation de Terraform Labs a déposé une plainte de 4 milliards de dollars contre Jump Trading et plusieurs de ses dirigeants.

Ils sont accusés d’avoir joué un rôle dans l’effondrement du stablecoin TerraUSD (UST) et de la cryptomonnaie LUNA en 2022.

Des accusations lourdes et détaillées

Le liquidateur de Terraform Labs, dirigé par Todd Snyder, affirme que Jump Trading n’a pas agi de manière neutre dans la crise de Terra, mais a activement influencé le marché pour en tirer profit. La plainte demande 4 milliards de dollars de dommages et intérêts, arguant que Jump aurait conclu des accords secrets avec Terraform afin de soutenir artificiellement le prix d’UST avant son effondrement.

Jump Trading aurait ainsi intervenu sur le marché sans transparence, achetant de grandes quantités d’UST lors de la perte d’ancrage au dollar, créant l’illusion d’une stabilité qui n’existait pas. Cette stratégie aurait retardé la perte de confiance et encouragé davantage d’investissements dans Terra.

Le procès cible également des individus, William DiSomma, cofondateur de Jump, et Kanav Kariya, ancien responsable de la division crypto, intensifiant ainsi les enjeux juridiques au-delà de la simple entreprise.

Profits supposés et arrangements secrets

La plainte accuse Jump d’avoir obtenu des LUNA à des prix très inférieurs à ceux du marché, parfois autour de 0,40 $ l’unité, alors que le token cotait jusqu’à 110 $. Ces conditions auraient permis à Jump de profiter de l’appréciation du prix tout en alimentant un risque systémique pour les investisseurs.

Les documents mentionnent aussi des transactions critiques de bitcoins liés à la Luna Foundation Guard, sans accords clairs, renforçant les soupçons de conflit d’intérêts et de mauvaise gestion. Au total, le liquidateur estime que Jump a réalisé environ 1 milliard de dollars de profits au détriment des investisseurs.

Réaction de Jump et contexte réglementaire

Jump Trading a rejeté ces accusations, les qualifiant de “sans fondement”, et a indiqué vouloir se défendre vigoureusement.

Cette poursuite s’inscrit dans un contexte réglementaire déjà tendu. En 2024, une filiale de Jump avait réglé une accusation de la SEC pour 123 millions de dollars liée à l’UST, sans admettre ni nier les faits. Par ailleurs, Terraform Labs avait conclu un accord de 4,47 milliards de dollars avec la SEC pour fraude, et son cofondateur Do Kwon a été condamné à 15 ans de prison.

Si la plainte aboutit, elle pourrait redéfinir la responsabilité des fournisseurs de liquidité et des trading firms en période de crise sur les marchés crypto.



