TOKEN6900 enflamme la crypto : la prochaine pépite 100x des meme coins ?

Pour Résumer

Les cryptomonnaies meme connaissent une croissance explosive cette semaine, avec une capitalisation qui a dépassé les 66 milliards de dollars grâce au record historique du Bitcoin à 123 000 $.

Parmi les hausses notables, DOGE, PEPE et surtout PENGU ont enregistré des gains importants.

TOKEN6900, inspiré de SPX6900, se distingue par son approche délibérément humoristique et communautaire, avec une prévente publique dépassant déjà 520 000 $.

Les crypto meme connaissent une croissance exponentielle

Les prix des cryptomonnaies sont en hausse cette semaine. Donc, vous êtes au courant qu’ils sont en pleine effervescence.

Lundi, la capitalisation boursière dans ce secteur avait dépassé 66 milliards de dollars. Elle a été aidée par le nouveau record historique du Bitcoin, qui a touché 123 000 $.

Les volumes de trading ont également explosé, ce qui a contribué à faire grimper encore plus haut les cryptomonnaies établies. DOGE a augmenté de 13 % au cours de la semaine dernière et PEPE a grimpé de 22 %. Dans la course, nous avons également PENGU qui a enregistré une hausse spectaculaire de 94 %.

Les prix ont légèrement reculé pendant la nuit, mais c’est normal après de tels mouvements. Dans l’ensemble, les cryptomonnaies meme connaissent l’une de leurs semaines les plus actives de l’année.

Qu’est-ce que TOKEN6900 et pourquoi est-il lié à SPX6900 ?

TOKEN6900 est franc sur ce qu’il est ou plus exactement, sur ce qu’il n’est pas. Pas de technologie sophistiquée ni de livre blanc ambitieux pour lui.

En fait, il s’agit plutôt d’une cryptomonnaie meme ERC-20 entièrement construite autour de l’humour sur Internet. T6900 se présente ouvertement comme une illusion collective alimentée par les memes.

Le token reflète la configuration de SPX6900, l’une des plus grandes réussites en matière de cryptomonnaie meme de ces dernières années.

TOKEN6900 perpétue cette énergie, en s’appuyant sur la même ambiance sans utilité, sans initiés et axée sur la communauté. Son offre totale est exactement supérieure à celle de SPX6900 : 930 993 091 contre 930 993 090.

Cette légère différence est à la fois une blague et une subtile démonstration de force. Entre cela et la prévente entièrement publique, TOKEN6900 se positionne à la fois comme un hommage à la réussite de SPX6900 et comme un produit à part entière.

La prévente de TOKEN6900 dépasse les 500 000 $

Depuis le lancement de sa prévente il y a deux semaines, TOKEN6900 a déjà levé plus de 520 000 $ auprès des premiers acheteurs.

80 % de l’offre totale de T6900 est accessible au public, sans accord privé ni allocation de capital-risque. Chaque niveau de prix de prévente ne dure que quelques jours, les prix augmentant entre chaque niveau. Cela signifie que les premiers acheteurs bénéficient du meilleur point d’entrée.

Le plafond de la prévente est fixé à 5 millions de dollars, et une fois ce chiffre atteint, les demandes de jetons seront immédiatement ouvertes.

La question de savoir si TOKEN6900 deviendra la prochaine cryptomonnaie à multiplier sa valeur par 100 reste en suspens. Néanmoins, il s’agit sans aucun doute de l’un des lancements de meme coins les plus commentés de ces dernières semaines.

