Toncoin explose de 38% malgré le krach crypto, découvrez pourquoi

Malgré les tendances haussières antérieures, les baissiers ont dominé les derniers jours au mois de juillet. Avec les krachs du marché crypto et la neutralité dans le sentiment des investisseurs, les actifs numériques ont beaucoup souffert. Cependant, cela s’est avéré favorable à Toncoin. Par ailleurs, les investisseurs y ont vu des opportunités et ont fait grimper son prix.

TON, qui faisait autrefois partie des principales cryptomonnaies, se négocie actuellement à 3,61 $. Le jeton a une capitalisation boursière de 8,72 milliards de dollars. Son prix a bondi de 24 % au cours du mois et son volume de transactions a doublé au cours de cette période. TON a atteint 584,94 millions de dollars. C’est les développements récents qui ont redonné confiance aux investisseurs.

Le graphique dresse un tableau assez clair. Les haussiers visent deux niveaux clés :

Si TON parvient à rester au-dessus de la zone de rupture de 3,60 $, ces objectifs sont tout à fait réalisables. La configuration en triangle était parfaite, et le volume soutient le mouvement. C’est le genre de configuration qui attire l’attention des traders.

Voici le problème : TON se démarque alors que tout le reste s’effondre ? Ce n’est pas un hasard. Cela signifie généralement qu’il y a de réels achats, et pas seulement des traders particuliers optimistes.

TON est très présent dans l’espace crypto aujourd’hui, ce qui alimente la flambée de son prix. Tout d’abord, STON.fi, le principal DEX sur TON, a levé 9,5 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série A. Il est à noter que cette bourse représente 80 % des utilisateurs DeFi sur le réseau, contrôlant un volume de transactions de 6 milliards de dollars.

Ce financement a mis en avant le token, le poussant à franchir les résistances clés. Les prévisions des experts concernant le prix du Toncoin suggèrent que les objectifs de Fibonacci se situent à 4,00 $ et 4,40 $, et pourraient même atteindre 5,00 $ si la dynamique se poursuit.

En outre, la Fondation TON (avec Kingsway Capital) a créé une trésorerie institutionnelle de 400 millions de dollars pour acquérir et détenir le token natif. Cette mesure vise à créer une réserve à long terme qui puisse soutenir la stabilité de l’écosystème, réduire l’offre en circulation, etc.

Dans l’ensemble, les nouveaux développements autour du réseau blockchain propulsent Toncoin sous les feux de la rampe, alimentant sa demande et la hausse de son prix.

Earn High Yield Right From Your Chat. Only on TON. 🚀

The APY boost on USDe (digital dollar) in your Wallet just got an upgrade 💥.

Your yield-earning USDe can now be used in TON's top DeFi apps to earn up to 20% APY!

Here's how to put your assets to work 👇 pic.twitter.com/5ZoYVJWKFN

— TON 💎 (@ton_blockchain) July 30, 2025