Trump récolte 26 millions $ en cryptos en 7 mois

Pour Résumer

Trump a reçu un soutien massif de donateurs comme Ondo Finance et Paradigm, totalisant 1,2 million de dollars.

Les Winklevoss ont également versé 500 000 $ chacun, renforçant les liens entre Trump et l'industrie crypto.

Cependant, l'implication de Trump dans la crypto soulève des inquiétudes concernant d'éventuels conflits d'intérêts au sein de son administration.

Les dons à la campagne de Trump

Trump a été soutenu par plusieurs sociétés et individus. Parmi les donateurs importants, on trouve Ondo Finance et Paradigm. Les dons des deux entreprises s’élèvent à 1,2 million de dollars. Ainsi, cela renforce l’influence de Trump dans la crypto.

Cameron et Tyler Winklevoss, cofondateurs de Gemini, ont aussi versé 500 000 $ chacun à la cause de Trump. Cet afflux de fonds souligne les liens croissants entre Trump et les leaders de l’industrie des cryptomonnaies.

Depuis son retour au pouvoir, son administration a pris plusieurs mesures en faveur des cryptomonnaies. C’est notamment à travers la signature du GENIUS Act, la première législation fédérale traitant des stablecoins.

L’administration Trump fait également pression sur le Congrès pour qu’il adopte le CLARITY Act. C’est un cadre réglementaire complet pour les actifs numériques. En outre, Trump a introduit une réserve stratégique de bitcoins et publié un rapport de 160 pages. Ce dernier décrit ses plans pour soutenir l’infrastructure cryptographique open source et défendre la vie privée des utilisateurs.

Les documents déposés suggèrent que Trump est devenu le candidat préféré d’une grande partie du secteur des cryptomonnaies. De ce fait, cela arrive à un moment où l’incertitude réglementaire reste une préoccupation centrale.

BREAKING NEWS ALERT: 🇺🇸 Donald Trump announces that he is accepting presidential campaign donations paid in cryptocurrency

pic.twitter.com/JCtvHqUsR2 — 𝓣 𝓞 𝓟 𝓓 𝓞 𝓖 𝓔 (@TOPDOGE007) May 9, 2024

Des inquiétudes quant aux intérêts personnels de Trump

Cependant, l’implication croissante de Trump dans l’industrie cryptographique a soulevé des inquiétudes. Elles sont surtout liées à d’éventuels conflits d’intérêts. Les membres de sa famille sont impliqués dans plusieurs projets cryptographiques. Cela inclut les stablecoins, les memecoins, les jetons non fongibles (NFT) et le minage de bitcoins.

Une question se pose : le président pourrait-il tirer un avantage personnel des décisions prises par son administration ? Cela est possible si ces décisions affectent les marchés dans lesquels lui ou ses proches ont des investissements.

Trump a investi plus de 2 milliards dans Trump Media & Technology Group, consolidant ainsi son empire médiatique. Ses récents investissements en crypto ont généré 600 millions de dollars en gains.

Investissements dans la crypto au sein du cabinet administratif de Trump

Les inquiétudes concernant cette situation ne concernent pas seulement Trump. Plusieurs fonctionnaires et candidats de son administration détiennent des investissements importants dans les actifs numériques.

Près de 70 membres de l’administration Trump ont investi dans les cryptomonnaies. Ces investissements dans les actifs numériques varient, certains dépassant même les 120 millions de dollars.

Le vice-président JD Vance et plusieurs hauts fonctionnaires font aussi partie des investisseurs. Plusieurs personnes redoutent que ces investissements n’influencent les choix politiques. Selon eux, cela peut mettre en péril l’intégrité des décisions. D’autres jugent que ces pratiques encouragent les fonctionnaires à parier sur des actifs risqués.

En parallèle, la prévente de Maxidoge attire de plus en plus d’investisseurs grâce à un engouement croissant pour les meme coins. Maxidoge offre une opportunité unique d’investir dans une cryptomonnaie avec un potentiel de croissance massif via Best Wallet. Avec un modèle de prévente attractif, Maxi Doge suscite l’intérêt des investisseurs à la recherche de gains rapides.

Découvrez Maxi Doge

Source : Brave New Coin

À lire aussi :