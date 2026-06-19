Toobit sacrée meilleure plateforme de dérivés crypto en 2026

Toobit a été nommée Plateforme de l’année pour les dérivés d’actifs numériques lors des 2026 Hedgeweek Global Digital Assets Awards. C’est la deuxième année consécutive que l’échange décroche ce titre prestigieux.

Les lauréats ont été dévoilés lors d’une cérémonie exclusive qui s’est tenue le 9 juin à etc.venues, County Hall, à Londres. Le processus de sélection a reposé sur un jury d’experts ainsi que sur un vote en ligne ouvert à l’ensemble de la base d’utilisateurs de Hedgeweek.

Le processus de présélection combine les recherches internes d’un panel avec des contributions sectorielles élargies. Les auto-nominations étant exclues, cette liste restreinte constitue une véritable reconnaissance par les pairs et les clients, plutôt qu’une simple évaluation autodéclarée.

Il s’agit de la deuxième récompense majeure pour Toobit en 2026. Plus tôt cette année, la plateforme avait déjà remporté le prix du Meilleur Nouvel Échange lors des Crypto Awards 2025, un titre également décerné à l’issue d’un processus rigoureux de vérification et d’un vote public.

Toobit se distingue comme une plateforme d’échange de dérivés spécialisée dans le trading sur marge, offrant un effet de levier allant jusqu’à 500x. Sa suite de produits dérivés s’est considérablement enrichie au cours des douze derniers mois. Son programme de courtage (Broker Program) permet une intégration API directe avec des plateformes telles que CCXT, Altrady et CryptoCopy. L’échange est également le partenaire régional officiel de LALIGA.

Les récents développements techniques de la plateforme se sont concentrés sur l’exécution du marché en direct, notamment via des intégrations avec CCXT et Altrady qui permettent aux traders de connecter directement des logiciels tiers pour la saisie des ordres.

Côté interface, Toobit a déployé les graphiques TradingView, les données de meilleure offre (Best Bid Offer) en temps réel, ainsi qu’une couche d’analyse de position pilotée par l’intelligence artificielle.

En combinant ces innovations techniques avec l’expansion de ses futures sur actions tokenisées (TradFi) et ses capacités de levier 500x, Toobit a bâti un écosystème massif offrant aux traders rapidité, flexibilité technique et outils de gestion des risques.

Le marché des dérivés d’actifs numériques a atteint environ 18,63 billions de dollars au premier trimestre 2026, une échelle près de 9,6 fois supérieure à l’activité totale du marché spot.

À propos de Toobit

L’échange de dérivés de crypto-monnaies multi-récompensé de Toobit est conçu pour ceux qui souhaitent explorer de nouveaux horizons financiers innovants, tout en bénéficiant d’une liquidité profonde et d’une technologie de pointe.

La plateforme propose un programme de courtage avec intégration API directe pour les leaders du secteur comme CCXT, Altrady et CryptoCopy. En tant que partenaire régional officiel de LALIGA, Toobit offre aux traders l’opportunité d’évoluer sur une scène internationale et de découvrir les prochaines tendances de la finance.

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