Bonk, Shiba et Little Pepe : top 3 des memecoins à suivre cet été

Pour Résumer

Bonk, Shiba Inu et Little Pepe mènent la course des memecoins en 2025.

Leurs écosystèmes et communautés dopent leur popularité, mais la volatilité guette.

Little Pepe se démarque avec une infrastructure Layer 2 unique. .

Bonk : le fer de lance de Solana

Bonk (BONK) se positionne comme le chouchou de Solana. Ce memecoin a relancé l’adoption de Solana dans l’hiver crypto, après le crack FTX, grâce à un airdrop massif en décembre 2022. En juillet 2025, BONK a une capitalisation de 1,84 milliard de dollars, pour un prix de 0,00001261 $. D’ailleurs, son intégration dans les dApps comme BonkSwap et BonkBot, ainsi que les burns de tokens, créent une dynamique haussière.

De plus, un rallye de 400 % est envisagé par les analystes d’ici la fin 2025 si Solana se maintient. Mais BONK est tributaire des cycles de marché. Une correction, comme en mai 2025, qui a conduit à une chute de 15 %, pourrait vraiment bloquer tout enthousiasme. Toutefois, son écosystème dynamique ainsi que les listings sur Binance et Coinbase sont des arguments solides.

Shiba Inu : l’héritage du Doge-killer

Shiba Inu (SHIB), lancé en 2020, reste quand même un mastodonte avec une capitalisation de 8,97 milliards de dollars. Son écosystème, incluant Shibarium (Layer 2), ShibaSwap et des NFT comme Shiboshis, le distingue des memecoins purement spéculatifs. D’ailleurs, le mécanisme de burn a réduit l’offre de 500 trillions de tokens, dopant le prix à 0,00001334 $ en juillet 2025.

Cependant, SHIB peine à retrouver son ATH de 2021 (0,000086 $). Les analystes notent une formation de double bottom, suggérant un possible rebond à 0,00001765 $. Mais les sorties de baleines vers des projets comme Bitcoin Hyper, un memecoin qui est inspiré de la hype Bitcoin, freinent son momentum. Malgré ces défis, la communauté fidèle et les mises à jour continues gardent SHIB dans la course.

<p style= »text-align: center; »>Découvrir Bitcoin Hyper</p>

Little Pepe : la nouvelle étoile montante

Little Pepe (LILPEPE) fait sensation cet été. Ce memecoin Ethereum, en phase 5 de sa prévente à 0,0014 $, a déjà levé 5 millions de dollars. Effectivement, sa force réside dans son infrastructure Layer 2, optimisée pour lancer des memecoins via son Pepe Pump Pad. Avec des frais quasi nuls et une protection anti-bots, LILPEPE vise à devenir le backbone des futurs memecoins.

Cependant, sa jeunesse et son absence de track record exposent LILPEPE à des risques. Si la prévente atteint son objectif de 6,57 millions de dollars, ce memecoin pourrait redéfinir la catégorie.

Un été sous haute tension

Ces trois memecoins incarnent la folie spéculative de 2025. Bonk profite de Solana, Shiba Inu s’appuie sur son écosystème mature, et Little Pepe mise sur l’innovation. Mais la volatilité reste leur talon d’Achille.

Effectivement, des projets comme Bitcoin Hyper, qui surfent sur la notoriété du Bitcoin, attirent beaucoup les capitaux. Les investisseurs doivent faire preuve de beaucoup prudence et aussi diversifier.

En conclusion, Bonk, Shiba Inu et Little Pepe dominent par leur communauté et leur potentiel. Cet été, les memecoins pourraient exploser, mais seul un DYOR rigoureux évitera les pièges d’un marché imprévisible.

À lire aussi :

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.