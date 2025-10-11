Le tournant de l’euro numérique : où en est l’UE ?

Pour Résumer

L’Union européenne prépare le lancement de l’euro numérique pour moderniser les paiements.

Ce projet vise à renforcer la souveraineté monétaire et l’inclusion financière.

Il reste confronté à des défis techniques, financiers et réglementaires avant son adoption finale.

Un chemin tout tracé

L’euro numérique est une version électronique de l’euro émis par la Banque centrale européenne. Son développement a réellement commencé en novembre 2023, lorsque la BCE est entrée dans sa phase de préparation. Celle-ci devait se conclure en octobre 2025.

Cette étape comprend la pose des premières pierres. Les prestataires pour l’infrastructure technique sont sélectionnés, et le « Digital Euro Scheme Rulebook » est mis en place. Il s’agit d’un recueil de règles à suivre pour distribuer l’euro numérique.

Les premiers tests fonctionnels sont également réalisés, notamment pour les paiements hors ligne. Enfin, la BCE organise des consultations avec des commerçants, des consommateurs et des groupes sous-représentés afin d’inclure tous les acteurs dans le projet et d’être sûr de répondre aux besoins de chacun.

Après cette première phase de préparation, la deuxième étape consiste en l’adoption du cadre législatif européen, qui est prévue au premier semestre 2026.

La Banque centrale européenne prendra la décision finale sur le lancement de l’euro numérique à ce moment-là. Selon les annonces actuelles, elle pourrait ensuite en lancer l’émission dès 2027 ou 2028.

L’euro numérique présente de nombreux avantages. Ce nouveau mode de paiement moderne et souverain permettra aux citoyens d’effectuer des achats de façon sécurisée, rapide et simplifiée.

Qui dit euro numérique ne dit pas renoncement au cash. Les autorités européennes ont en effet été très claires sur le sujet. L’argent liquide ne disparaîtra pas. Au contraire, l’euro numérique ne sera qu’un moyen de paiement complémentaire à utiliser au quotidien.

Un enjeu stratégique

Grâce à l’euro numérique, l’Union européenne souhaite renforcer sa souveraineté monétaire et garder un contrôle direct sur sa monnaie. Affirmer l’autonomie et la compétitivité de la zone euro sur la scène mondiale est un véritable enjeu stratégique.

Le marché est aujourd’hui dépendant de systèmes financiers dominés par des acteurs non européens, tels que les États-Unis. En effet, on assiste à une domination du dollar et des stablecoins indexés sur cette monnaie.

Autre domination et pas des moindres, celle d’entreprises américaines telles que Visa et Mastercard. L’euro numérique permettra de leur apporter une alternative européenne.

L’euro numérique favorise également l’inclusion financière en garantissant l’accès à une monnaie de banque centrale sous forme numérique à tous les habitants de la zone euro. Et ce même aux personnes qui n’ont pas accès aux services bancaires traditionnels.

Cependant, des défis importants viennent contrebalancer ces avantages.

Parmi ceux-ci, on compte les coûts d’implémentation très élevés, pouvant aller de 18 à 30 milliards d’euros selon certaines estimations.

Il existe également des risques de concurrence avec des modèles traditionnels basés sur les cartes bancaires et les revenus associés.

Enfin, les négociations entre le Conseil de l’UE et le Parlement européen pourraient ralentir le calendrier initial et conditionner l’adoption finale du cadre législatif.

Malgré ces doutes, l’euro numérique représente un tournant majeur pour l’Union européenne. Son potentiel à transformer durablement le paysage financier européen dépendra de la capacité de l’UE à surmonter les obstacles techniques, financiers et réglementaires.

Le chemin reste difficile et rempli d’obstacles. Cependant, l’Europe définit clairement son objectif et progresse prudemment, avec résolution et une vision tournée vers ce nouvel horizon monétaire.

