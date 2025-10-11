Le boom des ETF crypto continue : nouvelles frontières et défis latents

Pour Résumer

Les ETF crypto connaissent un boom historique, surtout pour Bitcoin et Ethereum.

Ces produits permettent une diversification facile et attirent de plus en plus d’investisseurs institutionnels et particuliers.

Mais leur croissance rapide pose des défis de liquidité, de transparence et de régulation.

Des flux records aux mains que quelques-uns

Un ETF crypto est un fonds négocié en bourse, dont le panier d’actifs est lié aux cryptomonnaies. Il fonctionne un peu comme un fonds commun de placement, à la différence qu’il se vend et s’achète en bourse comme une action.

Ce produit financier possède de nombreux avantages, tels qu’une diversification instantanée, une gestion facilitée des liquidités et des coûts réduits.

Aujourd’hui, c’est aux États-Unis que se font la majorité de ces investissements. Le pays concentre en effet 5 milliards de dollars d’afflux nets.

Les ETF sont aussi très populaires en Europe. La Suisse a ainsi enregistré 563 millions de dollars de flux, et l’Allemagne 312 millions de dollars.

Avec 3,55 milliards de dollars, Bitcoin gère la plus grande part de ces capitaux. Cette domination du marché est cependant en train de basculer. La tendance évolue, et les cartes se redistribuent.

Le second plus gros acteur du secteur est Ethereum, avec 1,48 milliard de dollars. Ethereum promet un écosystème plus large, notamment via la staking et les applications décentralisées. Cela permet aux investisseurs de diversifier leur exposition. Et ils le lui rendent bien.

Aujourd’hui, les ETF Ethereum « spot » enregistrent des entrées records. Certaines journées, ils sont même parfois supérieurs à ceux des produits Bitcoin.

En ce qui concerne les produits phares, l’ETF Bitcoin d’iShares (BlackRock) sort du lot avec ses 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Avec ce chiffre symbolique l’institutionnalisation du marché crypto franchit une nouvelle étape.

En outre, la croissance du secteur s’explique également par la multiplication d’innovations qui élargissent les possibilités. ETF multi-crypto, produits à effet de levier, fonds intégrant des stratégies de rendement… Il y en a pour tous les besoins.

Ce boom des ETF crypto marque clairement une étape charnière. Celle où la crypto-finance entre dans le portefeuille du grand public via des produits régulés et familiers.

Les défis sous-jacents

L’accélération de la diversification augmente aussi la complexité et les risques pour les investisseurs. En effet, le boom des ETF ne permet pas d’éliminer plusieurs zones d’ombre au tableau.

Dans un scénario marqué par une forte volatilité, la liquidité reste un enjeu majeur. Les ETF pourraient en effet s’écarter du prix réel des actifs sous-jacents.

Ensuite, la transparence concernant la structure et les frais des produits n’est pas toujours garantie et dépend encore beaucoup des émetteurs.

Même si les ETF s’ouvrent au grand public, il est toutefois important de noter que seulement quelques géants du secteur, tels que BlackRock, Fidelity, VanEck, concentrent les flux. Cette dépendance systémique à une poignée d’acteurs peut nuire à la stabilité du marché.

Enfin, l’absence d’uniformité entre toutes les juridictions empêche l’établissement d’un cadre légal et réglementaire clair. Par exemple, si la SEC américaine s’ouvre aux produits spot, l’Europe reste fragmentée.

Si certains pays européens autorisent les ETF cryptos, d’autres hésitent encore à franchir le pas. Cette diversité des régulations et des démarches peut constituer un frein pour tout investisseur qui souhaiterait se lancer.

La démocratisation rapide des ETF s’accompagne donc de nombreux défis qu’il va falloir résoudre. Si les cryptoactifs ont acquis leur place dans la finance mondiale, il reste à savoir comment réussir à les intégrer sans reproduire les erreurs du passé.

