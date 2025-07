CLARITY Act : Lummis promet des règles claires et l’âge d’or de la crypto

La prolongation éventuelle de la session du Sénat reste soumise à une dynamique politique plus large. L’influence de la sénatrice Cynthia Lummis est considérable. Toutefois, son succès dépend de son alignement avec des collègues dont les priorités peuvent différer.

Le débat sur la pause estivale du mois d’août est devenu un point central pour des discussions plus larges sur l’efficacité législative et l’avenir de la finance numérique. La décision de rester en session créerait un précédent quant à la manière dont le Congrès traite les technologies émergentes, avec des implications pour la confiance des investisseurs et la stabilité du marché.

Le résultat pourrait également façonner la trajectoire des développements réglementaires, en déterminant si les États-Unis adoptent un cadre plus agile ou continuent à naviguer dans l’incertitude.

.@POTUS needs backup to execute his agenda, and it’s the Senate’s job to deliver.

The people of Wyoming elected me to do my job, and I’m ready to stay through weekends and August recess to get it done. pic.twitter.com/4TkmsVDZgG

— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) July 23, 2025