Trump fait exploser le Bitcoin à 120 000 $

Les États-Unis et l’UE sont parvenus à un accord-cadre commercial. Cet arrangement a mis fin à plusieurs mois d’impasse entre deux des plus grands partenaires économiques mondiaux.

Un accord historique a été conclu après des négociations entre Trump et Von der Leyen en Écosse. Les États-Unis imposeront un droit de douane de 15 % sur les produits européens, réduisant les menaces initiales.

Ce taux est bien inférieur aux 30 % que Trump avait envisagés, offrant un compromis favorable à l’UE. Selon lui, le bloc des 27 membres ouvrirait ses marchés aux exportateurs américains avec des droits de douane de 0 %.

Ursula Von der Leyen a également salué cet accord. Elle a affirmé que l’accord apportera de la stabilité aux deux alliés. Ensemble, ils représentent à peu près un tiers du commerce dans le monde.

Trump a instauré des droits de douane sur ses principaux partenaires commerciaux afin de réorganiser l’économie mondiale. Cette décision veut réduire le déficit commercial américain.

Outre l’UE, Trump a conclu des accords tarifaires avec plusieurs pays. Ces derniers sont le Japon, le Royaume-Uni, l’Indonésie, le Vietnam et les Philippines. Cependant, il n’a pas réussi à conclure 90 accords en 90 jours comme prévu.

Les nouvelles relatives aux droits de douane ont généralement un impact sur le marché crypto, même si cet effet s’est atténué. Avril dernier, l’ensemble du marché s’était effondré lorsque Trump avait annoncé des droits de douane contre la plupart des pays.

Aujourd’hui, cependant, toute nouvelle menace ou annonce entraîne moins de volatilité. Néanmoins, quelques actifs numériques ont commencé à enregistrer des gains après l’annonce du nouvel accord.

BNB figure parmi les plus performants de ces dernières 24 heures. Donc, cela a entraîné une hausse de son cours à un nouveau sommet historique de plus de 825 $. BNB a repris sa place de cinquième plus grande cryptomonnaie devant SOL.

