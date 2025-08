Trump Media révèle son jeton Truth à la SEC : gros enjeux à venir

Trump Media envisage une future expansion du token pour couvrir divers produits et services dans l’écosystème Truth. Le token Truth pourrait bientôt s’étendre à une gamme de produits, élargissant ainsi l’influence numérique de Trump Media.

La société évite de qualifier cet actif de cryptomonnaie, mais son rapport suggère l’utilisation de la blockchain. Le langage employé dans le rapport du deuxième trimestre laisse entendre une implication de l’infrastructure blockchain.

Cette décision fait partie d’une transition plus large vers les actifs numériques, renforçant ainsi la stratégie de la société. Trump Media semble accentuer son implication dans les cryptomonnaies à travers cette initiative liée à la blockchain.

En juillet, Trump Media a fait la une des journaux après avoir investi 2 milliards de dollars dans des titres liés au Bitcoin. Donc, cela place l’entreprise parmi les cinq premiers détenteurs publics de BTC au niveau mondial.

And you think the cycle top was in?

His company, Trump Media, bought almost 2B USD worth of $BTC and other cryptos.

Auparavant, elle avait obtenu 2,4 milliards de dollars lors d’un placement privé. 1 milliard est désormais répertorié comme garantie restreinte pour des obligations convertibles.

La division fintech de Trump Media, Truth.Fi, a déposé des demandes pour des ETF liés aux cryptomonnaies, incluant Bitcoin. Truth.Fi a également sollicité des autorisations pour des produits basés sur Ethereum et l’indice Crypto Blue Chip.

Malgré un flux de trésorerie positif de 2,3 millions de dollars, la société a enregistré une perte nette de 20 millions. Cette perte est due à la rémunération en actions et aux coûts liés à la fusion SPAC de 2024.

Le PDG Devin Nunes a décrit les initiatives cryptos de la société comme une réponse à la censure financière. Il les présente comme une défense contre la discrimination des institutions traditionnelles dans le secteur financier.

Trump Media & Technology Group has reportedly acquired $2.4B in Bitcoin, boosting its assets to $3.1B. The company also claimed its first positive cash flow quarter. The crypto community is waiting on official confirmation to verify the numbers. #TrumpMedia @TMTGcorp #DonaldTrump… pic.twitter.com/j4XWU6hqu9

— CryptoniteUae (@CryptoniteUae) August 4, 2025