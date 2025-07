Crypto Week : les lois GENIUS, CLARITY et Anti-CBDC passent enfin

Crypto Week : la Chambre des représentants américaine (United States House of Representatives) a procédé à trois votes hier. Ces derniers étaient pour la Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), la Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS Act). La chambre basse du Congrès des États-Unis a aussi voté pour l’adoption de la CBDC Anti-Surveillance State Act (ANTI-CBDC Act).

Hier, la United States House of Representatives a voté en faveur de la Clarity Act et le résultat était 294 contre 134 voix. C’est une loi qui veut adopter une approche globale de la cryptographie afin de réglementer le secteur. Par ailleurs, elle veut créer un cadre réglementaire. La loi désigne en partie la manière dont la SEC et la CFTC réglementeront ce secteur.

🚨🚨🚨 The House just passed my bill – The GENIUS Act!

This historic legislation will bring our payment system into the 21st century. It will ensure the dominance of the U.S. dollar. It will increase demand for U.S. Treasuries.

I look forward to @POTUS signing GENIUS into law –… pic.twitter.com/NmQMVHZGls

— Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) July 17, 2025