Trump vs Newsom : la guerre des memecoins est déclarée

Trump lance $TRUMP qui atteint 11 milliards de dollars de marketcap.

Newsom répond avec un memecoin moqueur pour financer sa campagne.

Cette rivalité booste les volumes mais soulève des risques éthiques.

Le lancement de $TRUMP : un succès fulgurant

Le memecoin $TRUMP a décollé en janvier 2025 sur Solana. Lancé à 10 $, il grimpe vite à 74,59 $ en heures. Effectivement, sa capitalisation atteint 11 milliards de dollars dès le premier jour.

Cette hausse s’explique par l’aura de Trump. Avec des millions de followers, le token attire les supporters pro-crypto. Par ailleurs, 80 % de la supply est contrôlée par des entités liées à Trump, créant une rareté artificielle.

Les whales profitent gros. Certains gagnent plus de 10 millions de dollars en revendant. D’ailleurs, le lancement coïncide avec des dîners privés pour acheteurs, boostant la hype.

Cependant, la volatilité frappe. Le token chute de 60 % après son pic, perdant 7 milliards de dollars. 52,3 % des investisseurs retail subissent des pertes en février 2025.

La riposte de Newsom avec Corruption Coin

Gavin Newsom contre-attaque en août 2025. Il tease un « Trump Corruption Coin » sur un podcast. Ce memecoin satirique vise à moquer les ventures crypto de Trump.

Les fonds iront à la « Campaign for Democracy ». Voter outreach et redistricting en Californie en bénéficieront. Par ailleurs, Newsom qualifie Trump de « grand grifter », soulignant les conflits d’intérêts.

Le projet s’inscrit dans une parodie plus large. Newsom lance un magasin en ligne avec des produits anti-MAGA. Effectivement, ce token pourrait lever des millions pour des causes progressistes.

En développement, il n’est pas encore lancé. Mais l’annonce attire déjà l’attention. D’ailleurs, il pourrait rivaliser avec $TRUMP en mobilisant l’anti-Trump sentiment.

Impacts et risques de cette guerre crypto

Cette rivalité secoue l’écosystème. $TRUMP pousse Solana à 275 $, avec 26 milliards de dollars de volume en 24 heures. Effectivement, les memecoins politiques catalysent l’adoption globale.

Par ailleurs, Bitcoin monte de 60 % en 2025, profitant du buzz. Les tokens idéologiques attirent des profils variés : loyaux pour Trump, conscients pour Newsom.

Cependant, les risques éthiques montent. Des sénateurs proposent un ban sur les profits crypto des élus. 70 % des memecoins voient une correction post-hype.

D’ailleurs, la SEC classe les memecoins non-sécurisés, mais la régulation reste floue. Les investisseurs retail perdent souvent, tandis que les insiders gagnent.

Cette guerre marque une ère nouvelle. Les memecoins deviennent des outils politiques. Mais la prudence s’impose dans ce marché spéculatif.

