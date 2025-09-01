LIVE – Bitcoin, Ethereum, XRP et Altseason … – Toute l’actualité du 01 septembre 2025

Pour Résumer

Bitcoin reste stable au-dessus des 108 000 $, dans un contexte de faible volatilité.

Ethereum et XRP corrigent légèrement, mais affichent toujours de belles performances hebdomadaires.

Les altcoins grignotent du terrain, sans déclencher encore de vraie Altseason.

Bitcoin freiné sous les 110 000 $

Bitcoin clôture la semaine en léger recul, bloqué sous les 110 000 $ après plusieurs tentatives de rebond avortées. Sur sept jours, la variation tourne autour de – 2 %, signe d’une consolidation toujours en cours. Tant que ce niveau ne casse pas franchement à la hausse, le marché reste en mode attente.

La domination de BTC reste stable, confirmant qu’aucune rotation majeure vers les altcoins n’est en cours pour le moment. Les volumes baissent légèrement, et le canal reste serré entre 107 000 $ et 110 000 $.

Ethereum corrige, XRP respire, BNB stagne

Ethereum encaisse une grosse correction en fin de semaine, retombant vers les 4 480 $, après une tentative avortée de reconquête des 4 600 $.

Du côté de XRP, la dynamique ralentit. Le token glisse doucement vers 2,80 $, avec une baisse hebdomadaire proche de – 4 %. Le support des 2,70 $ reste la zone à surveiller en cas de nouvelle pression vendeuse.

BNB, de son côté, continue de latéraliser autour des 860 $, sans mouvement significatif. Pas de signal haussier, pas de volume, pas de catalyseur. L’actif reste neutre, à l’écart de la volatilité des autres tokens majeurs.

Altseason : des signaux faibles, mais aucun déclenchement net

L’environnement reste encore favorable au Bitcoin selon les indicateurs spécialisés. L’Altcoin Season Index publié par CryptoRank affiche un score de 52/100, un niveau qui traduit une phase intermédiaire entre Bitcoin Season et Altseason.

De son côté, Bitget indique que seulement 51 cryptos sur les 100 principales ont surperformé BTC sur les 90 derniers jours, un critère insuffisant pour valider un changement de cycle.

Pourtant, des signaux faibles émergent. La dominance de BTC retombe à 56,01 %, et la part des altcoins monte à 44 %, selon ainvest.com. Un schéma qui, historiquement, précède souvent une envolée altcoins.

Mais pour l’instant, ça reste un frémissement, pas une explosion. Les traders guettent un vrai signal : cassure technique, gros volume, catalyseur macro ou narrative virale. Pour l’instant, les projecteurs sont encore braqués sur Bitcoin, même si les altcoins s’échauffent en coulisses.

