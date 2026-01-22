Une plateforme de réseaux sociaux propulsée par BTC ? Comment le Layer-2 Bitcoin le plus rapide peut rendre cela possible

Jeudi 22 janvier 2026 – Vitalik Buterin a récemment partagé sur X qu’il prévoyait d’être pleinement actif sur les réseaux sociaux décentralisés cette année, encourageant les autres à le rejoindre pour rejeter le « corposlop » – son terme pour désigner les algorithmes manipulateurs de la Big Tech.

Buterin a soulevé des inquiétudes concernant les plateformes sociales décentralisées, en particulier les goulots d’étranglement techniques et la création de bulles spéculatives éphémères. Bitcoin Hyper (HYPER) s’attaque directement à ces défis. Contrairement à d’autres projets, il évite d’introduire de nouveaux actifs volatils en plaçant le BTC au cœur de chaque transaction, offrant ainsi une fondation économique stable.

De plus, Bitcoin Hyper exploite la Solana Virtual Machine (SVM) pour garantir une exécution à grande vitesse et à faible latence, permettant le transfert d’informations fluide et à grande échelle nécessaire pour une plateforme sociale mondiale.

Les premiers investisseurs voient clairement le potentiel du projet, le financement total ayant récemment atteint près de 31 millions de dollars via sa prévente en cours.

Cependant, pour que les nouveaux investisseurs puissent rejoindre l’aventure et obtenir du HYPER à 0,013615 $, il ne reste que quelques heures avant que le prix n’augmente lors du prochain tour.

Découvrez Bitcoin Hyper

Vitalik Buterin appelle aux réseaux sociaux décentralisés

Buterin a apporté son soutien aux réseaux sociaux décentralisés, arguant qu’une société meilleure nécessite des outils de communication qui priorisent les intérêts à long terme des utilisateurs plutôt que l’engagement à court terme. Au cœur de cette initiative se trouve la « couche de données partagée » – une fondation décentralisée qui permet à quiconque de construire sa propre plateforme sans être enfermé dans le jardin clos d’une seule entreprise.

Toutefois, Buterin a également émis un avertissement sévère contre les projets crypto précédents qui mélangeaient des jetons spéculatifs avec des interactions sociales. Il a observé que ces modèles récompensent souvent le capital social préexistant plutôt que la qualité du contenu, menant à des bulles de prix et des jetons qui s’effondrent inévitablement en deux ou trois ans.

In 2026, I plan to be fully back to decentralized social. If we want a better society, we need better mass communication tools. We need mass communication tools that surface the best information and arguments and help people find points of agreement. We need mass communication… https://t.co/ye249HsojJ — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 21, 2026

Au-delà de la tokenomics, des obstacles pratiques demeurent. De nombreux réseaux décentralisés ressemblent encore à des villes fantômes car ils manquent des effets de réseau massifs de Facebook ou Instagram.

En outre, les goulots d’étranglement techniques – tels que les frais de stockage annuels ou le délai inhérent pour atteindre un consensus entre les nœuds décentralisés – peuvent rendre ces applications lourdes par rapport aux serveurs centralisés. Même sur les Layer-2 d’Ethereum, le traitement de milliers de micro-actions sociales peut entraîner de la latence et des coûts élevés.

C’est là que la conversation se tourne vers l’infrastructure. Pour rivaliser véritablement avec la Big Tech, un réseau a besoin d’un trio gagnant : vitesse extrême, faible coût et sécurité inébranlable.

Bitcoin Hyper est un projet conçu pour répondre à ces besoins. Il combine l’exécution à grande vitesse de la SVM avec la sécurité décentralisée de Bitcoin, visant à créer un environnement où les transferts de données massifs sont à la fois fluides et sans tiers de confiance.

Plus important encore, il cherche à construire un écosystème qui évite les lancements spéculatifs qui finissent souvent par nuire aux investisseurs.

Une plateforme de réseaux sociaux bâtie sur Bitcoin ?

Bitcoin Hyper permet aux applications haute performance de fonctionner sur le réseau Bitcoin.

Comme mentionné, il opère comme une chaîne de couche 2 (Layer-2) qui intègre la SVM pour une exécution rapide tout en tirant parti de la sécurité inégalée de Bitcoin. Cette conception modulaire permet aux dApps d’être ultra-rapides tout en restant ancrées au réseau Bitcoin d’une valeur de 1 000 milliards de dollars.

Une plateforme de médias sociaux décentralisée est un candidat idéal pour cet écosystème. En s’appuyant sur Bitcoin, de telles plateformes hériteront de la résistance à la censure la plus robuste au monde et d’une fondation de souveraineté financière absolue.

Cela garantit que la présence sociale d’un utilisateur est protégée par les mêmes principes de monnaie forte qui font de Bitcoin un actif mondial impiratable. Bien que Bitcoin excelle dans la décentralisation, il est peu pratique pour stocker de grandes quantités de données sociales, comme des publications ou des vidéos, directement sur la chaîne principale.

Au lieu de cela, Bitcoin sert de couche de règlement, tandis qu’une solution de stockage décentralisée telle qu’IPFS ou Arweave pourrait gérer le stockage de contenu. Ces protocoles, bien qu’adéquatement décentralisés, manquent cependant d’un mécanisme natif pour vérifier l’identité sociale ou le solde financier à l’échelle mondiale.

C’est là que Bitcoin Hyper brille. Grâce aux preuves à divulgation nulle de connaissance (Zero-Knowledge proofs), Bitcoin Hyper ancre l’activité sociale à la blockchain Bitcoin, garantissant que votre identité numérique est incorruptible, vérifiable et portable à travers n’importe quelle application de l’écosystème – sans altérer le code de base de Bitcoin.

Prévenir les bulles spéculatives

L’un des avantages les plus significatifs d’un Layer-2 comme Bitcoin Hyper est sa capacité à prévenir les bulles spéculatives contre lesquelles Buterin a mis en garde. Cela est réalisé en créant un écosystème qui ne respecte qu’un seul actif principal comme moyen d’échange : le BTC.

Pour accéder à cet écosystème – y compris les plateformes de médias sociaux et les applications décentralisées construites dessus – les utilisateurs verrouillent simplement leur BTC natif dans le pont canonique Bitcoin Hyper (Canonical Bridge). Ce processus crée une version « enveloppée » (wrapped) du BTC compatible SVM qui fonctionne de manière transparente sur tous les réseaux et applications de l’environnement.

En utilisant l‘actif le plus établi et le plus liquide au monde comme devise de base, le système décourage intrinsèquement la création de jetons utilitaires éphémères.

Le résultat est une économie des créateurs durable. Tout comme Substack utilise l’USD pour créer une valeur stable, une application sociale sur Bitcoin Hyper utilise le BTC, récompensant le contenu de qualité avec une monnaie forte plutôt qu’avec du « corposlop » spéculatif et éphémère.

L’avantage SVM : Passer à l’échelle pour l’adoption de masse

Les avantages de l’intégration SVM s’étendent bien au-delà de l’utilité monétaire. Parce qu’il exploite l’architecture SVM, Bitcoin Hyper surpasse considérablement les solutions Layer-2 d’Ethereum en termes de débit brut.

Cette performance est essentielle pour gérer le volume pur de micro-actions – telles que les « likes », les partages et les publications – qui congestionneraient typiquement un réseau standard.

Alors que la SVM a une capacité théorique de 65 000 transactions par seconde (TPS), l’introduction du client validateur Firedancer élève ce plafond à 1 million de TPS. Certaines projections futures suggèrent même que des environnements optimisés au niveau matériel pourraient éventuellement atteindre 500 millions d’instructions par seconde.

En essence, la SVM fournit la couche d’exécution idéale pour les transferts de données à haute vélocité requis pour les médias sociaux décentralisés modernes. Bien que ces chiffres représentent la frontière théorique, ils soulignent pourquoi Bitcoin Hyper est si convaincant : il offre un environnement « hybride » qui combine le meilleur de la crypto – la vitesse niveau Solana et la sécurité niveau Bitcoin.

Comment obtenir des jetons HYPER

L’écosystème Bitcoin Hyper fonctionne sur une économie à deux monnaies. Alors que le BTC sert de moyen d’échange, un autre jeton, HYPER, est requis pour couvrir les frais de gaz et faciliter les transactions.

HYPER joue un rôle critique au-delà des simples frais de transaction – c’est aussi la devise de staking qui sécurise le réseau et sert de jeton de gouvernance. Les premiers investisseurs sécurisent du HYPER pour s’exposer au projet et participer à sa croissance.

Pour obtenir du HYPER, visitez le site web Bitcoin Hyper et achetez en utilisant SOL, ETH, USDT, USDC, BNB, ou même une carte de crédit.

Bitcoin Hyper recommande de se connecter en utilisant Best Wallet, largement considéré comme le meilleur portefeuille crypto et Bitcoin disponible. HYPER est déjà listé dans la section « Upcoming Tokens » de Best Wallet, ce qui le rend facile à acheter, suivre et réclamer une fois que le jeton sera en ligne.

Faites partie de la communauté Bitcoin Hyper sur Telegram et X.

Découvrez Bitcoin Hyper

Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.