Gouvernement US à l’arrêt : Bitcoin sous pression ?

Pour Résumer

Le shutdown US risque de retarder les données économiques.

Bitcoin à 114 556 $ pourrait voir une volatilité accrue.

Les régulateurs comme la SEC ralentiraient leurs actions.

Un shutdown imminent à Washington

Le 30 septembre 2025 marque la fin de l’exercice fiscal US, et sans accord budgétaire, le shutdown commence à minuit. Effectivement, les probabilités atteignent 84 % sur Polymarket.

Ce blocage, le plus probable depuis 2019, gèle les opérations non essentielles. De plus, il affecte 2 millions d’employés fédéraux. En outre, les coûts économiques pourraient dépasser 10 milliards de dollars par semaine.

Historiquement, les shutdowns comme celui de 2013 (16 jours) ont perturbé les marchés. D’ailleurs, en 2018-2019 (35 jours), le S&P 500 a chuté de 14 %. Effectivement, l’incertitude politique pèse sur les actifs risqués.

En effet, Trump et les républicains bloquent le budget sur des questions de dette. De plus, les démocrates accusent une tactique électorale. En outre, ce théâtre politique menace la confiance globale.

Bitcoin sous pression : volatilité en vue

Bitcoin, à 114 556 $, pourrait souffrir d’une volatilité accrue. Effectivement, un shutdown retarde le rapport sur l’emploi du 3 octobre, clé pour les coupes de taux Fed.

Les traders dépendent de ces données pour anticiper les politiques monétaires. De plus, en 2013, BTC a gagné 10 % pendant le shutdown. En outre, en 2018, il a chuté de 10 %. D’ailleurs, le cycle actuel, haussier, pourrait atténuer l’impact.

Le RSI à 69 signale un momentum fragile. Effectivement, une chute à 100 000 $ reste possible si l’incertitude s’éternise. En effet, la capitalisation BTC atteint 2,24 billions de dollars.

De plus, les ETF spot, avec 25 milliards de dollars de flux, pourraient ralentir. En outre, BlackRock détient 350 000 BTC, mais les rachats s’espacent. D’ailleurs, les whales accumulent 19 130 adresses record.

Impacts sur la régulation crypto

Un shutdown gèle les agences comme la SEC et la CFTC. Effectivement, les examens d’ETF crypto s’arrêtent, retardant les approbations.

Le projet de loi sur la structure des marchés, déjà repoussé à octobre, patine. De plus, les roundtables sur la DeFi sont suspendues. En outre, MiCA-like aux US ralentit.

D’ailleurs, les stablecoins, à 290 milliards, attendent des cadres clairs. Effectivement, les audits s’interrompent. En effet, cela amplifie l’incertitude pour les 3 800 milliards de capitalisation crypto.

De plus, les données économiques manquantes, comme le CPI, perturbent les prévisions Fed. En outre, une volatilité de 25 % menace les altcoins. D’ailleurs, Solana chute à 187,75 $.

Perspectives : rebond ou krach prolongé ?

Le shutdown peut-il plonger Bitcoin ? ChatGPT 5 prévoit un BTC à 150 000 $ d’ici fin 2025, malgré l’obstacle. Effectivement, l’adoption institutionnelle domine.

De plus, un accord rapide, comme en 2024, limiterait les dégâts. En outre, les shutdowns passés n’ont pas effondré les cryptos. D’ailleurs, 10 milliards de dollars d’investissements persistent.

Cependant, une impasse longue, comme en 2018, risque un krach. En effet, la SEC ralentit les ETF. De plus, les hacks, à 1,2 milliard de dollars en 2024, s’ajoutent au chaos.

Octobre 2025 s’annonce tendu. Effectivement, Bitcoin pourrait rebondir sur l’incertitude. La prudence s’impose pour les traders.

