PEPE affiche une hausse de 7%, créant un momentum favorable dont WEPE pourrait bénéficier.

Lancement d'un jeton unifié avec un pont Ethereum-Solana pour une meilleure interopérabilité.

Airdrop automatique le 14 octobre pour les participants, honorant et même dépassant les promesses initiales.

PEPE affiche une hausse de 7% tandis que Wall Street Pepe (WEPE) se prépare à son expansion Solana

Le prix du PEPE a progressé de 7% ces sept derniers jours. Son jeune parent, Wall Street Pepe (WEPE), s’apprête à exploser à la hausse. Sa vente d’expansion pré-Solana se termine le vendredi 10 octobre à 14h UTC.

L’équipe a annoncé un nouvel écosystème ETH-SOL. Il utilisera un jeton unifié sur Ethereum avec un pont vers Solana.

Les détenteurs de jetons participant à la campagne d’expansion n’ont aucune action à effectuer. L’équipe procédera à l’airdrop des jetons le mardi 14 octobre. Le nouveau système unifié et rationalisé constitue une situation gagnant-gagnant. L’annonce X de l’équipe WEPE le confirme :

« C’est équitable pour les détenteurs de frogs. L’écosystème est unifié. Nous donnons plus de jetons WEPE aux acheteurs SOL-ETH que prévu. WEPE conserve un écosystème double chaîne ! »

Voici pourquoi le jeton WEPE va dominer la saison des altcoins

Le PEPE figure parmi les altcoins les plus lents. Il sous-performe le Bitcoin de 0,32%. Mais ceci ne doit pas masquer la réalité. Cette sous-performance relative cache un potentiel de hausse supérieur. Elle va provoquer une rotation du PEPE vers des jetons à petite capitalisation.

Ces jetons offrent un profil risque-rendement plus intéressant. Cette situation ravit les traders haussiers du WEPE.

En effet, la saison des altcoins est sur le point de décoller. Wall Street Pepe est bien placé pour en tirer profit. L’indice Altcoin Season de CMC affiche 62. La saison des altcoins est officielle au-dessus de 75. Ce seuil indique que 75% des altcoins surperforment le Bitcoin sur une période glissante de 90 jours.

WEPE, qui compte près de 60 000 abonnés sur X, voit ses indicateurs techniques coïncider avec l’actualité haussière du jour. Sur le graphique de 4 heures, le prix trouve un soutien sur l’indicateur de moyenne mobile sur 50 jours (ligne bleue sur le graphique ci-dessous).

La « frog coin » affiche une capitalisation boursière de 9,28 millions de dollars et 81 000 détenteurs de jetons. Cette audience signifie que les annonces de l’équipe concernant son pont vers Solana et son airdrop devraient générer un intérêt marchand suffisant pour influencer le cours.

Wall Street Pepe donne tous les moyens au petit porteur pour battre les grands investisseurs. En effet, c’est Main Street contre Wall Street, où les petites grenouilles l’emportent car elles disposent d’informations privilégiées.

Plus précisément, elles ont accès au groupe Alpha Chat de Wall Street Pepe. Au sein de cet espace, les rendements atteignent fréquemment entre 5x et 10x pour les « amphibian degens ».

Désormais, grâce à sa refonte qui ouvre le jeton à la liquidité de Solana via son nouveau pont propulsé par Wormhole, Wall Street Pepe se prépare véritablement à passer sous les projecteurs de la cryptomonnaie.

L’initiative multichaîne de WEPE arrive à son terme le 14 octobre. Elle comprendra alors un jeton unifié unique, accompagné d’un pont ETH-SOL et de distributions airdrops.

Feels like altszn is coming in hot. Everyone's talking about crypto rn. 🐸 ⚔️ pic.twitter.com/tQIvPJBOp3 — Wall Street Pepe (@WEPEToken) October 4, 2025

Le prix du jeton WEPE pourrait exploser de 631 %

Actuellement coté à 0,00004745 $, les partisans haussiers anticipent que le WEPE effacera un zéro pour doubler sa valeur et atteindre 0,0001 $. Par conséquent, tous les regards se tournent vers le WEPE suite à l’annonce précédant l’airdrop à venir.

Wall Street Pepe a établi son plus haut historique le 17 février dernier, le jour de son lancement. Tout porte à croire que le prix retrouvera ces niveaux élevés, voire les dépassera, grâce à l’expansion sur Solana. Une progression de 0,00004745 $ au plus haut historique de 0,0003473 $ représenterait un gain de 631 %.

Porté par le vent favorable de ce qui s’annonce comme la plus grande saison des altcoins, le cours du WEPE dispose de la visibilité marché et du soutien communautaire nécessaires pour surpasser son précédent sommet.

Actuellement à 74 milliards de dollars, si la capitalisation boursière des meme coins retourne à son plus haut historique d’environ 127 milliards de dollars, on peut s’attendre à ce que le PEPE, et son cousin Wall Street Pepe, soient de la fête.

Mais pourquoi investir dans le PEPE alors que des jetons à petite capitalisation comme le WEPE offrent un potentiel bien supérieur, renforcé par son actualité Solana ? Les traders avisés opèrent donc une rotation, sortant du PEPE et d’autres altcoins majeurs pour se positionner sur des jetons comme le WEPE.

Finis les « burns », place aux airdrops et à un pont Solana économique et facile à utiliser

Le mécanisme de burn, qui provoquait la destruction de jetons WEPE ETH à chaque achat de WEPE SOL, arrive à son terme ce vendredi 10 octobre. Par conséquent, il est encore temps d’acquérir du WEPE SOL avant l’airdrop de la semaine prochaine.

Dans le même temps, ces burns ETH restent permanents. Ainsi, plus de 4,3 milliards de WEPE ont été retirés définitivement de la circulation, ce qui renforce la valeur des jetons restants.

Étant donné que le projet a tracé l’intégralité des burns, les participants précoces recevront en airdrop un nombre équivalent de jetons à ceux brûlés sur ETH. Ces jetons seront crédités en WEPE sur la partie Solana du nouveau pont.

Pour résumer, il n’y aura pas de jeton WEPE SOL distinct. À la place, le jeton WEPE ETH sera bridgé vers Solana en utilisant Wormhole.

Tous les participants à la vente d’expansion recevront leurs allocations de WEPE SOL en airdrop. Le protocole distribue les WEPE SOL en fonction des ETH brûlés lors de l’achat.

Point crucial : l’équipe de Wall Street Pepe couvrira tout jeton dû depuis le trésor WEPE. Cela garantit que toutes les allocations seront intégralement honorées.

Enfin, rappelons que les 4,3 milliards de jetons brûlés, représentant environ 2 % du supply total, ont été détruits de façon permanente.

La valeur des NFT et du jeton WEPE est en hausse

WEPE place sa communauté au cœur de son projet. Sa collection de NFT WEPE, pilotée par la communauté, en est la preuve. L’équipe distribue cette collection de 5 000 exemplaires aux membres les plus engagés. Ils obtiennent ces places sur la whitelist en participant aux quêtes WEPE.

Les 5 000 NFT disponibles ont été répartis comme suit :

1 000 réservés aux membres de l’Alpha Chat

1 500 destinés aux participants aux Quêtes

500 disponibles via les Événements Communautaires

2 000 accessibles au public – premier arrivé, premier servi

Le prix des NFT WEPE est en hausse (passant de 7,62 $ à 8,26 $) au cours des 24 dernières heures sur le marché secondaire, selon les données compilées par dappradar.

Vous pouvez acheter le jeton WEPE directement sur le site officiel de Wall Street Pepe ou en utilisant Best Wallet, un portefeuille très réputé et classé parmi les meilleurs pour le Bitcoin et les cryptomonnaies. L’application Best Wallet est disponible au téléchargement sur Google Play et sur l’Apple App Store.

Rejoignez dès maintenant sa communauté en ligne dynamique sur les réseaux X, Telegram, Instagram et Discord.

