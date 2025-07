$WLFI, le token pro-Trump, verrouille ses ventes avec un vesting

Pour Résumer

Un succès retentissant, mais verrouillé

World Liberty Financial, lancé en septembre 2024, a marqué les esprits. Avec 590 millions de dollars collectés via deux ventes (300 millions à 0,015 $ et 250 millions à 0,05 $), le projet a attiré plus de 85 000 investisseurs accrédités. D’ailleurs, le soutien de Justin Sun, avec 75 millions de dollars investis, a boosté la dynamique.

Cependant, le token $WLFI, initialement non transférable, évolue. Le 17 juillet 2025, 99,94 % des détenteurs ont voté pour rendre le token négociable. Mais il y a un hic : seuls certains tokens de la vente publique seront débloqués progressivement via un vesting. Les tokens des fondateurs, dont ceux de Trump (15,75 milliards sur 100 milliards), resteront verrouillés plus longtemps.

Ce vesting vise à éviter les dumps massifs. Effectivement, limiter les ventes rapides protège le prix du token, actuellement entre 0,13 $ et 0,18 $ sur des plateformes comme Whales.market. Mais cette décision pourrait vraiment frustrer certains investisseurs impatients.

Quel impact sur le marché DeFi ?

Le marché surveille $WLFI de près. Avec un vote communautaire aussi unanime, la confiance semble au rendez-vous. Par ailleurs, les annonces de listings sur des exchanges centralisés (CEX) comme HTX et de nouvelles fonctionnalités DeFi, comme le prêt et l’emprunt, attisent l’enthousiasme.

Pourtant, le vesting pourrait vraiment venir tempérer l’élan. En 2024, des projets comme $SHIB ont vu leur prix stagner après des restrictions similaires. Actuellement, $WLFI affiche une capitalisation potentielle de 18 milliards de dollars si son prix atteint 0,18 $. Certains experts, comme Bruno Ver, prédisent un cours à 2 $, voire 5 $, d’ici fin 2025. Cela valoriserait la part de Trump à 31,5 milliards de dollars.

Cependant, la volatilité reste un risque. Si les CEX listings dopent la demande, une libération massive des tokens pourrait provoquer une correction de 10 à 15 %. Les données on-chain montrent un volume d’échange en hausse de 8 % pour $WLFI depuis le vote. La communauté attend désormais le calendrier précis du vesting.

Un pari politique et financier

Le lien avec Trump suscite autant d’engouement que de controverses. La famille détient 40 % de World Liberty Financial, et 75 % des revenus nets des ventes. Ce positionnement soulève des questions éthiques, notamment sur les conflits d’intérêts. En effet, Trump promeut une Amérique « capitale crypto », et ça tout en profitant directement de $WLFI.

Par ailleurs, l’exemple de $TRUMP, montre bien l’attrait spéculatif des projets liés à Trump. Mais $WLFI se distingue par son ambition DeFi, avec des partenariats comme Aave et Chainlink. Les investisseurs doivent peser le potentiel face aux risques réglementaires, notamment avec la SEC. Pour l’instant, $WLFI intrigue et divise.

