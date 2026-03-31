La World Foundation, l’entité derrière le réseau d’identité biométrique Worldcoin de Sam Altman, a cédé 239 millions de jetons crypto WLD à quatre contreparties institutionnelles non divulguées pour environ 65 millions USD, avec des règlements exécutés via World Assets, Ltd. à partir du 20 mars 2026, à un prix moyen de 0,2719 USD par jeton.

Le prix de vente représente une décote de 97,7 % par rapport au sommet historique du WLD de mars 2024 à 11,82 USD, positionnant cette transaction comme l’une des ventes OTC de fondation les plus abruptes par rapport à la valorisation maximale dans l’histoire institutionnelle récente de la crypto.

Environ 25 millions USD de l’accord, soit environ 38 % du produit total, sont soumis à un accord de blocage (lockup) de six mois, une concession structurelle conçue pour limiter la pression immédiate sur le marché secondaire de la part des acheteurs institutionnels.

Contexte immédiat du marché : offre en circulation du WLD et calcul de la décote

Le WLD s’échangeait près des points bas du cycle au moment de la transaction, ayant touché 0,2440 USD en mars 2026 avant une modeste reprise.

Le prix d’exécution moyen de 0,2719 USD se situe à seulement 11,4 % au-dessus de ce plancher, indiquant que la Fondation a soit accepté une tarification proche du plus bas pour conclure l’accord rapidement, soit trouvé un appétit limité à des niveaux plus élevés parmi les contreparties institutionnelles.

L’offre en circulation s’élève actuellement à environ 3,1 milliards de jetons sur un total de 10 milliards, laissant une part substantielle de WLD encore soumise au calendrier de déblocage des jetons de la Fondation, qui s’étend jusqu’en juillet 2028, avec 80 % des allocations de l’équipe et des investisseurs acquis sur cinq ans.

Cet excédent, combiné à une capitalisation boursière proche de 852 millions USD, présente la levée de 65 millions USD comme une nécessité opérationnelle plutôt qu’opportuniste, compte tenu de la trajectoire déprimée du prix du jeton.

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Structure, blocage et allocation des fonds

La transaction a été structurée comme une vente privée de gré à gré (OTC) plutôt qu’une liquidation sur le marché libre, un mécanisme qui évite un impact direct sur le carnet d’ordres au prix de l’acceptation d’une décote négociée par rapport au prix spot.

En acheminant 239 millions de jetons via World Assets, Ltd. vers quatre acheteurs institutionnels distincts, la Fondation a réparti le risque de concentration des contreparties tout en maintenant l’échange de blocs entièrement hors des bourses publiques.

🚨UPDATE: SAM ALTMAN'S WORLD SELLS 226M WLD IN $63M OTC DEAL World has offloaded a large chunk of its token supply. A total of 226.43M $WLD was sold via OTC in a sale that was executed over the past ten days, per Lookonchain. The deal brought in roughly $63M in $USDC. This… pic.twitter.com/UFuKM8sEqM — BSCN (@BSCNews) March 30, 2026

Le blocage de six mois sur 25 millions USD de jetons fonctionne comme un tampon partiel contre l’impact sur le marché : les acheteurs contrôlant cette tranche ne peuvent pas revendre immédiatement leur position, reportant ainsi la pression de l’offre sur le flottant en circulation jusqu’au troisième trimestre 2026 au moins.

Les 40 millions USD de jetons restants, soit environ 147 millions de WLD au prix moyen pondéré, ne comportent aucun blocage divulgué, ce qui signifie que ces acheteurs détiennent une option immédiate sur leurs positions.

La World Foundation a déclaré que les fonds serviront à financer les opérations de base, la recherche et le développement du matériel Orb, ainsi que la croissance générale de l’écosystème, y compris le réseau de couche 2 World Chain.

Le dispositif Orb de scan de l’iris est le principal moteur de dépenses en capital pour l’expansion de l’infrastructure physique de Worldcoin, et les coûts de fabrication de matériel biométrique spécialisé ne se compriment pas dans un marché baissier de la même manière que pourraient le faire les taux de consommation (burn rates) des logiciels.

Cette réalité opérationnelle fait du calendrier de cette levée de fonds, proche des plus bas prix, une fonction des calendriers de production du matériel plutôt qu’une stratégie de marché des jetons.

À titre de comparaison, une levée institutionnelle antérieure en 2024 aurait obtenu des capitaux à environ 1,13 USD par WLD, un chiffre qui aurait impliqué une levée de 270 millions USD pour les mêmes 239 millions de jetons.

À 0,2719 USD, la Fondation a reçu environ 76 % de moins en termes de dollars pour le même volume de jetons, illustrant le coût d’une collecte de fonds retardée dans un marché en déclin.

Les acheteurs institutionnels, en revanche, ont acquis une exposition à un niveau qui ne nécessite qu’une modeste reprise, vers 0,30 USD, pour réaliser un gain, une dynamique similaire aux points d’entrée asymétriques examinés dans l’article sur l’approche de levée de capitaux de Strategy pendant les ralentissements du marché du Bitcoin.

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