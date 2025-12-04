XRP repasse sous les projecteurs : les ETF engrangent près d’1 milliard

Pour Résumer

ETF XRP captent 980 M$ en 15 jours.

XRP à 2,13 $ bondit de 18 % en 72 h.

Le marché crypto reste à 3 200 milliards de dollars.

Les ETF XRP : un démarrage explosif

Le 15 novembre 2025, trois ETF spot XRP débarquent sur le NYSE Arca : Grayscale XRP Trust, Bitwise XRP ETF et Canary XRP Fund. Effectivement, la SEC les approuve en seulement 75 jours, record absolu.

Grayscale capte 520 millions, Bitwise 340 millions, Canary 120 millions. De plus, les volumes quotidiens dépassent 280 millions de dollars. En outre, BlackRock prépare déjà son propre ETF XRP pour janvier.

D’ailleurs, la victoire totale de Ripple contre la SEC en 2024 ouvre la voie. Effectivement, XRP n’est plus considéré comme security pour les investisseurs retail.

En effet, les institutionnels US allouent enfin sans peur. De plus, 70 % des entrées proviennent de wealth managers. En outre, la liquidité spot explose de 45 %.

XRP : le rebond technique parfait

XRP à 2,13 $ casse la résistance des 2,10 $ avec un gap haussier. Effectivement, le RSI 14 jours à 68 frôle la surachat, mais reste sain.

Le volume spot bondit à 8,2 milliards en 24 h. De plus, RippleNet traite désormais 12 milliards de paiements transfrontaliers mensuels. En outre, les partenariats avec SBI Japan et Banco Santander dopent l’usage réel.

D’ailleurs, la corrélation XRP/BTC remonte à 0,78. Effectivement, un test des 2,80 $ est programmé avant Noël.

En effet, ChatGPT-5 donne 85 % de probabilité pour 5 $ fin 2025. De plus, 68 % des analystes visent un x4 minimum. En outre, la structure cup & handle se valide.

Impacts immédiats sur le marché

Cette vague ETF booste tout le secteur. Bitcoin à 93 006 $ gagne 1,5 %. Effectivement, Solana à 136,31 $ monte de 4 %.

Les ETF crypto totaux dépassent 100 milliards d’AUM. De plus, la DeFi TVL atteint 105 milliards. En outre, Ethereum à 3 002,84 $ teste les 3 200 $.

Cependant, 80 % des small caps risquent une correction. En effet, la rotation favorise les gros altcoins. D’ailleurs, les volumes XRP dominent 12 % du marché alt.

Effectivement, les exchanges comme Coinbase et Kraken renforcent les paires XRP. En outre, la confiance institutionnelle explose. De plus, les flux illicites chutent de 40 %.

Perspectives : XRP vers les 10 $ en 2026 ?

Les ETF XRP peuvent-ils lancer le vrai bull d’altcoins ? ChatGPT-5 prévoit une capitalisation XRP à 500 milliards d’ici 2027. Effectivement, les paiements cross-border dopent l’usage réel.

De plus, l’Asie et le Moyen-Orient adoptent RippleNet massivement. En outre, 20 % des transactions B2B pourraient passer par XRP d’ici 2028. D’ailleurs, 15 milliards d’investissements institutionnels sont attendus.

Cependant, des risques subsistent. En effet, la concurrence des CBDC reste forte. De plus, une régulation surprise pourrait freiner.

Novembre 2025 marque le retour du roi des paiements. Effectivement, XRP n’est plus mort. Le train est reparti, et il va vite.

À lire aussi :