Ethereum : Tom Lee mise sur le catalyseur Russell pour le prix

Ethereum évolue actuellement sous pression alors que l’attention institutionnelle se déplace vers des proxys boursiers plutôt que vers l’actif lui-même. Tom Lee, de Fundstrat, a souligné que Bitmine Immersion Technologies (BMNR), considéré comme un véhicule de trésorerie Ethereum coté, figure sur la liste préliminaire des ajouts du FTSE Russell.

Il suggère que l’action pourrait se qualifier pour l’inclusion dans le Russell 1000, compte tenu de sa capitalisation boursière de 10,15 milliards de dollars à la clôture de vendredi dernier.

Le seuil minimum pour intégrer le Russell 1000 se situe à 5,7 milliards de dollars, ce qui signifie que Bitmine dépasse largement cette barre. Sur X, Lee a noté que de nombreux gestionnaires actifs limitent leurs achats aux constituants du Russell 1000, et que les fonds passifs ainsi que les ETF absorbent généralement jusqu’à 25 % de la capitalisation boursière d’une action nouvellement incluse.

La reconstitution des indices prendra effet après la clôture du marché le 26 juin. Reste à savoir si ce pipeline institutionnel se traduira par une demande concrète pour l’ETH, ou s’il profitera simplement à une action qui a déjà perdu plus de 30 % depuis le début de l’année.

Cette nouvelle concernant Bitmine intervient alors qu’Ethereum stagne, affichant un léger gain de +0,1 %. La deuxième crypto-monnaie par capitalisation boursière a rapidement reconquis les 2 100 $ après avoir brièvement perdu ce niveau de support clé plus tôt dans la session de trading d’aujourd’hui.

Le prix de l’Ethereum peut-il rebondir sur son support clé avant le catalyseur Russell ?

$ETH has now dropped below the $2,100 level.



Spot demand continues to weaken, and whales are selling.



It seems like Ethereum could make a new low way before Bitcoin. pic.twitter.com/3pVLx8S0yc — Ted (@TedPillows) May 26, 2026

Ethereum consolide dans une fourchette corrective, les 2 000 $ émergeant comme le niveau de support pivot que les analystes, y compris Lee lui-même, surveillent de très près. Lee a qualifié cette zone de point de purge potentiel pour les liquidations forcées, parlant d’une « purge saine » plutôt que d’une rupture structurelle. Cette nuance est cruciale : elle implique que la faiblesse actuelle est perçue, du moins selon Fundstrat, comme une phase de digestion plutôt que de distribution.

La situation de BMNR ajoute une dimension réflexive inhabituelle à cette configuration. L’ETH stagne près de la région des 2 200 $, freiné par la corrélation avec les altcoins sur l’ensemble du marché. Bitmine détiendrait une position représentant environ 4,37 % de l’offre totale d’ETH. Selon les données de Yahoo Finance citées par des analystes, la société accuserait environ 8 milliards de dollars de pertes latentes sur cette position, un chiffre qui souligne à quel point la performance boursière de BMNR est liée à la trajectoire du prix de l’ETH.

Trois scénarios semblent plausibles pour la suite :

Scénario haussier : l’ETH maintient les 2 100 $, l’inclusion de BMNR dans le Russell 1000 déclenche des flux passifs, et le sentiment autour de la narration de trésorerie Ethereum se renforce. Dans ce cas, l’objectif à court terme de Lee, situé entre 7 000 $ et 9 000 $, reste d’actualité.

Scénario de base : l’ETH reste bloqué dans une fourchette entre 2 100 $ et 2 300 $ jusqu’en juin, la reconstitution de l’indice servant de catalyseur modeste pour l’action BMNR sans réévaluer radicalement l’ETH lui-même.

Scénario baissier : détaillé dans une analyse séparée, il accorde une probabilité significative à une chute vers 1 500 $ si les conditions macroéconomiques se détériorent et que le support des 2 000 $ cède. À plus long terme, Lee a tracé une trajectoire structurelle vers 12 000 $, 22 000 $ et au-delà, basée sur un super-cycle de tokenisation, bien que ces cibles s’inscrivent sur un horizon de plusieurs années.

La prévente de LiquidChain cible la demande d’infrastructure face aux tests de l’ETH

Bien que Tom Lee reste extrêmement optimiste, la phase corrective de l’ETH rappelle que détenir une exposition spot durant une volatilité importante est inconfortable. Historiquement, les opportunités asymétriques dans la crypto ont favorisé les paris précoces sur l’infrastructure plutôt que la poursuite d’un actif en milieu de cycle. Cette dynamique oriente certains capitaux vers des projets d’infrastructure de couche (Layer) en phase de démarrage.

LiquidChain ($LIQUID) fait partie des projets qui attirent l’attention dans ce contexte. Positionné comme une infrastructure de liquidité cross-chain de Layer 3, l’architecture de LiquidChain vise à fusionner la liquidité de Bitcoin, Ethereum et Solana dans un environnement d’exécution unique. Ce concept de « déploiement unique pour un accès universel » cible le problème de fragmentation auquel les développeurs font face entre les grands écosystèmes.

La prévente est actuellement au prix de 0,01463 $ par $LIQUID, avec plus de 807 000 $ récoltés à ce jour. Les caractéristiques clés incluent une couche de liquidité unifiée, une exécution en une seule étape, un règlement vérifiable et une architecture de déploiement unique. Des analyses précédentes ont détaillé le positionnement du projet au sein de la thématique plus large de l’infrastructure de tokenisation.