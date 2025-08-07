Pour Résumer

La Chine promeut le yuan numérique contre le dollar.

Stablecoins et infrastructures renforcent son offensive financière.

Ce modèle pourrait bouleverser la finance d’ici 2026.

Un yuan numérique en première ligne

La Chine accélère. En août 2025, la Banque populaire de Chine (PBoC) intensifie le déploiement du yuan numérique, ou e-CNY, testé dans 26 provinces et utilisé par 360 millions d’utilisateurs.

Par ailleurs, des stablecoins adossés au yuan, comme CNHC, émergent pour faciliter les paiements transfrontaliers, défiant le dollar. Effectivement, le marché crypto, à 2 800 milliards de dollars, reste volatil, avec une correction du Bitcoin de 8 % à 112 000 $ en août.

D’ailleurs, ce projet est stratégique. Avec une inflation mondiale à 3,1 % et des tensions géopolitiques, comme les taxes sino-américaines de 25 %, la Chine cherche à réduire sa dépendance au dollar, qui domine 88 % des transactions SWIFT.

Par ailleurs, l’e-CNY, intégré dans WeChat et Alipay, a traité 1,8 trillion de yuans (250 milliards de dollars) en 2024. Des pays comme le Salvador, avec 6 258 BTC en réserve, contrastent avec ce modèle centralisé, mais l’adoption chinoise impressionne.

Une offensive via les stablecoins

Les stablecoins amplifient l’ambition chinoise. CNHC, adossé au yuan, concurrence Tether (USDT) et USDC, avec 10 milliards de dollars en circulation en juillet 2025.

Par ailleurs, la PBoC collabore avec Hong Kong pour tester des paiements transfrontaliers, intégrant l’e-CNY dans 15 000 commerces.

D’ailleurs, des partenariats avec la Malaisie et Singapour renforcent l’influence régionale, tandis que 18 % des institutions asiatiques testent des portefeuilles numériques.

Effectivement, un piratage de 50 millions de dollars en juillet 2025 rappelle donc les risques, mais la Chine sécurise ses infrastructures avec des audits rigoureux.

Par ailleurs, ce modèle centralisé suscite des critiques. Les États-Unis, avec 198 109 BTC en réserve, dénoncent un contrôle étatique excessif, tandis que des régulations comme MiCA en Europe imposent des normes strictes.

Mais cependant, la Chine capitalise sur son avance : 70 % des paiements numériques en Asie passent par ses plateformes. Le yuan numérique, combiné aux stablecoins, pourrait bien capter 20 % des flux mondiaux d’ici 2026.

Un tournant pour 2026 ?

Ce pari pourrait redessiner la finance. Grok, l’IA de xAI, conseille aux investisseurs de surveiller l’adoption de l’e-CNY pour ajuster leurs portefeuilles.

D’ailleurs, une expansion réussie pourrait attirer 35 % de flux crypto asiatiques d’ici 2026. Effectivement, ce modèle pourrait inspirer l’Inde ou la Russie, malgré les résistances occidentales.

Par ailleurs, la volatilité du marché et les restrictions chinoises sur les cryptos décentralisées restent des obstacles.

Mais si la Chine impose son yuan numérique, elle pourrait vraiment venir ébranler la suprématie du dollar d’ici 2026, redéfinissant la finance mondiale.

