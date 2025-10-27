Zcash signe un comeback spectaculaire et dépasse son ATH de 2021

Pour Résumer

ZEC rebondit sur un récit lisible : confidentialité en vogue, liquidité suffisante et soutiens publics, ce qui a déclenché le FOMO.

L’effet du halving (émission divisée) renforce la rareté et amplifie chaque vague d’achats.

La suite se joue sur la tenue au-dessus des sommets 2021, des flux nets acheteurs sans news exceptionnelles et davantage d’usages/intégrations.

Un retour à grande vitesse, porté par un récit simple

Ce qui a relancé l’intérêt n’a rien d’ésotérique : une alt que tout le monde s’arrache, une offre qui se raréfie, et des figures de l’écosystème qui valident publiquement la thèse. Résultat : le marché s’est rué sur un asset lisible, liquide, capable de capter l’humeur du moment.

Dans cette séquence, ZEC a dépassé son pic de 2021 tout en restant, à ce stade, bien en dessous de son record absolu. Le marché adore ce type de pente, encore « raisonnable » par rapport au passé mais suffisamment rapide pour imposer le FOMO.

ZCASH SURGES 30% AFTER ARTHUR HAYES PREDICTS $10,000 TARGET pic.twitter.com/zEtnQXJz7J — 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) October 27, 2025

Ce coup d’accélérateur n’est pas tombé du ciel. Les carnets se sont resserrés, les vendeurs à découvert ont perdu l’initiative, et l’attention s’est concentrée sur un actif à la fois ancien, identifiable, et soutenu par un narratif macro compréhensible : dans un cycle où l’on surveille la donnée, la vie privée redevient une prime.

Halving dans le rétroviseur, rareté à l’horizon

La mécanique d’offre reste le cœur battant. Le halving de Zcash est passé par là à la mi-novembre 2024, divisant la récompense de bloc de 3,125 à 1,5625 ZEC.

Une année plus tard, l’effet se voit dans les prix : moins d’émission, davantage de sensibilité au flux acheteur, et une élasticité accrue quand l’appétit revient. Sur des marchés où l’offre nouvelle pèse moins, chaque vague d’intérêt compte deux fois.

Historiquement, ces réductions d’émission ne suffisent pas, seules, à faire un bull market. Elles agissent comme une sorte de métronome : elles imposent la mesure, mais la mélodie dépend du reste de l’orchestre.

Ici, ce sont les rotations de capital vers le sujet de la confidentialité qui joue le catalyseur immédiat.

La confidentialité comme déclencheur

Le ressort est aussi culturel. Le débat sur la surveillance des transactions et la monétisation des données personnelles ranime l’intérêt pour des coins qui permettent de choisir son degré d’exposition.

Dans cet imaginaire collectif, Zcash coche les cases : un protocole connu, un récit clair, et une base d’utilisateurs qui sait pourquoi elle se positionne. Des voix influentes ont d’ailleurs redonné de l’écho à ce thème, ce qui compte autant que la technique quand l’attention fait le prix.

zcash: explain like i'm five pic.twitter.com/JYiLy7KTXk — Suhail Kakar (@SuhailKakar) October 18, 2025

Ce coup de projecteur n’efface pas les questions d’usage. Pour durer, l’élan devra s’appuyer sur une progression tangible des comportements onchain, pas seulement sur la spéculation directionnelle.

Mais à court terme, l’arbitrage est limpide pour de nombreux traders : si la demande de confidentialité gagne du terrain, ZEC est un proxy immédiat.

Ce que le marché teste vraiment

Sur ce tempo, la référence dépasse des paliers symboliques, et tout le monde scrute les signaux de confirmation. Le premier est simple : tenir au-dessus des anciens sommets de 2021 quand l’euphorie retombe intraday.

Le second repose sur la capacité des flux à rester nets acheteurs sans newsflow hors norme.

Le troisième signal, plus lent, viendra du terrain : intégrations produits qui redonnent de la surface à ZEC, accès facilité pour les investisseurs professionnels, ou nouvelles prises de parole qui élargissent le cercle au-delà du noyau privacy.

Quand Grayscale, des plateformes d’investissement ou des acteurs institutionnels s’ouvrent à l’exposition ZEC, le récit gagne en épaisseur, même si l’impact prix se diffuse par à-coups.

Ils surveillent donc la tenue sur replis, le comportement des carnets à l’approche des zones psychologiques et, surtout, la capacité du marché à absorber des prises de profit sans basculer en cascade.

Zcash a retrouvé sa voix dans un moment où la confidentialité redevient un sujet social autant que technique. La suite se jouera donc sur la capacité à convertir l’attention en usage, tout en capitalisant sur une offre plus rare depuis le halving.

