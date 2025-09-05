Bitcoin corrige, un rallye en vue ?

Pour Résumer

Bitcoin corrige à 104 500 $ après un pic à 115 000 $.

ETF et accumulation des whales signalent un rebond potentiel.

Septembre 2025 pourrait voir un BTC à 120 000 $.

Une correction attendue, mais brutale

Bitcoin a chuté de 115 000 $ à 104 500 $ en 48 heures. Effectivement, cette correction de 5 % suit une hausse de 10 % en août. Les prises de bénéfices expliquent ce recul.

Par ailleurs, le RSI atteint 75 avant la chute, signalant une surchauffe. D’ailleurs, 60 % des corrections en 2025 suivent des pics similaires. La capitalisation reste à 2,06 billions de dollars.

Les ETF spot, avec 25 milliards de dollars d’entrées, ralentissent. Effectivement, BlackRock a réduit ses achats de 10 %. Cependant, le support à 100 000 $ tient ferme.

Les liquidations de positions à effet de levier aggravent la baisse. Par ailleurs, 1,2 milliard de dollars de positions longues ont été liquidées en 24 heures. D’ailleurs, les retail paniquent, vendant à perte.

Les whales préparent le terrain

Malgré la correction, les whales accumulent. En septembre, 19 130 adresses détenant plus de 1 000 BTC émergent. Effectivement, cela signale une confiance à long terme.

MicroStrategy ajoute 10 000 BTC à ses 159 107 unités. Par ailleurs, Tether détient 1 milliard de dollars en BTC pour ses réserves. D’ailleurs, ces achats soutiennent le prix.

Effectivement, le volume d’échanges reste élevé à 50 milliards de dollars quotidiens. Les institutionnels, représentant 40 % des flux, anticipent un rebond. Par ailleurs, la dominance BTC à 55 % tire les altcoins.

Les prévisions de coupes de taux Fed, à 68 % de probabilité, dopent l’optimisme. D’ailleurs, l’inflation à 3,1 % pousse Bitcoin comme hedge.

Signaux techniques d’un rebond

Les indicateurs techniques suggèrent un rallye. Le RSI retombe à 62, hors zone de surachat. Effectivement, le support à 104 000 $ attire les acheteurs.

Par ailleurs, la moyenne mobile à 200 jours, à 95 000 , renforce la tendance haussière. D’ailleurs, un breakout au-dessus de 110 000 viserait 120 000 $.

En 2025, 70 % des corrections précèdent des hausses de 15 %. Effectivement, le halving d’avril, réduisant les récompenses à 3,125 BTC, maintient la rareté.

Par ailleurs, les ETF pourraient injecter 10 milliards de dollars d’ici octobre. D’ailleurs, une réserve stratégique US, avec 50 000 BTC, soutient les prix.

Perspectives : rallye ou consolidation prolongée ?

Alors un rallye est-il imminent ? Effectivement, les flux institutionnels et la rareté dopent les prévisions.

Par ailleurs, des pays comme El Salvador accélèrent l’adoption. 5 % de leurs transactions passent par BTC. D’ailleurs, le Lightning Network traite 1 million de transactions par seconde.

Cependant, des risques persistent. La volatilité, avec des corrections de 20 % en 2025, menace les retail. Effectivement, une régulation stricte pourrait freiner l’élan.

Par ailleurs, l’ESMA envisage des taxes sur le minage, à 150 TWh par an. D’ailleurs, un échec des coupes de taux pourrait ramener le BTC à 90 000 $.

Septembre s’annonce décisif. Effectivement, un rebond pourrait redessiner le marché. Les traders doivent rester vigilants.

