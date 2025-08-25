8月第4週の仮想通貨ニュース｜カニエ・ウェスト氏がソラナミームコイン発行など

2025年8月第4週の暗号資産（仮想通貨）市場は、カニエ・ウェスト氏がソラナ（SOL）でミームコイン発行、バイナンスコイン（BNB）の最高値更新などが起こった。

仮想通貨市場の規模は、イーサリアムが上昇を牽引し、過去7日間で0.4%上昇している。

本記事では、そのような2025年8月第4週に起こった仮想通貨ニュースを特集する。

カニエ・ウェスト氏、ソラナ基盤のミームコイン「YZY」発行

カニエ・ウェスト氏は、ソラナ基盤のミームコインYZYを発行。価格は6800%急騰後下落、時価総額一時30億ドル。YE PayやYZY Cardも展開。供給の90.38%が上位6ウォレットに集中、インサイダー取引疑惑浮上。個人投資家リスクやティッカー混同問題も。ウェスト氏の影響力で注目集まる。

続きを読む

BNB、882ドルで史上最高値更新｜アルトコイン市場を牽引

BNBは、900ドルで史上最高値を更新。時価総額1200億ドル超でランキング5位。BNBチェーンは5000以上のDApps、TVL81億ドルを誇る。7月取引量6980億ドル（前月比61%増）、市場シェア40%。高い流動性と低いスリッページがBNB需要を支え、アルトコイン市場を牽引。

続きを読む

エリック・トランプ氏、BTC100万ドル到達に「疑いない」発言

エリック・トランプ氏は、ビットコイン（BTC）が100万ドルに達すると予測。SALTカンファレンスで、BTCが金融システムの欠陥を解決すると主張。自身のマイニング企業アメリカン・ビットコインのナスダック上場計画も。機関投資家参入や規制整備が後押し。2025年末17万5000ドルも予測。市場に影響力大。

続きを読む

米SEC、Truth SocialのビットコインETF審査を10月まで延期

SECは、Truth SocialのBTC・ETH ETF審査を10月8日まで延期。トランプ氏関連で政治的注目、利益相反懸念も。標準手続きだが、SOLやXRPのETFも同様に延期。BTC ETFは12本、ブラックロックが870億ドル規模。72件の仮想通貨ETF審査中、2025年末までに決定。

続きを読む

イーサリアム、機関保有が410万ETH突破｜176億ドルの価値に

20日、機関投資家のイーサリアム（ETH）保有が410万ETH、総供給3.39%に。ブラックロックのETFが300万ETH超保有、7月で70%増。ETH ETFは14万ETH流入、BTC上回る場面も。企業19社が270万ETH保有、ステーキング利回り3-5%狙う。市場ボラティリティ増幅リスクも指摘。

続きを読む

イーサリアムETF、9月にBTC超えか｜供給量シェアで逆転予測

イーサリアムETFの供給シェアが5.08%、9月にBTC ETF（6.38%）超え予測。ETH保有は半年で350万から652万ETHに急増。8月8日週に2.68億ドル流入、総AUM326億ドルで過去最高。ETH/BTC建玉比率0.71、14カ月ぶり高。機関の関心シフト、ステーキングが後押し。

続きを読む

ソラナミームコイン発行Pump.fun、収益8億ドル突破｜大幅回復

ソラナ基盤のPump.funは収益8億60万ドル突破。1%手数料で、8月11-17週に1348万ドル記録。24,911トークン発行、0.84%がRaydium上場。競合LetsBonkにシェア奪われるも、開発者回帰と3300万ドル買い戻しで91%シェア回復。Baseが発行数で上回る中、競争激化で持続性課題。

続きを読む

ソラナ投資商品、過去2番目の週間流入額｜年初来で10億ドル超

ソラナ投資商品は17日までの週に1.765億ドル流入、年初来10.5億ドル。過去2番目の規模で10週連続流入。REXシェアーズのETFが好調、2日で2040万ドル集め、取引高6600万ドル超。価格は181.25ドルで6.4%下落も、機関の関心高い。BTC、ETHに続き目立つ。

続きを読む

Disclaimer: Coinspeakerは公平で透明性の高い報道に努めています。この記事は正確かつタイムリーな情報提供を目的としていますが、投資助言ではありません。市場状況は急速に変化するため、投資判断の前に情報確認と専門家への相談を強く推奨します。