Ethereum crashte 5% binnen enkele minuten na nieuwe Amerikaanse macro data, maar experts zijn verdeeld over wat er nu komt. Terwijl sommige analisten een stijging naar $10.000 voorspellen, waarschuwt een whale-investeerder voor een exit strategie voor oktober 2025. De vraag is of deze correctie het einde betekent van Ethereum’s bearish fase.

ETH crash door stop hunting na macro data

De cryptocurrency markt zag een scherpe daling nadat nieuwe Amerikaanse macro data naar buiten kwam. Hoewel de werkloosheidscijfers in lijn waren met verwachtingen, schoten de producentenprijzen omhoog wat onrust veroorzaakte in de markten. Ethereum verloor 5% binnen enkele minuten na de bekendmaking van deze cijfers.

Crypto expert DYSLEX legt uit dat de hoofdreden voor de crash stop hunting en long liquidatie was. Hij twijfelt er echter aan of dit het einde betekent van ethereum koers herstel. De plotselinge volatiliteit is volgens hem typisch voor markten die gevoelig reageren op macro-economische gebeurtenissen, vooral wanneer veel traders hefboom gebruiken.

the market saw a sharp dump following the new US macro data. while unemployment came in as expected, producer prices spiked$ETH tanked, losing 5% in just a few minutes. is this the end? I doubt it

the main reason, though, was stop hunting and long liquidation pic.twitter.com/gmejtAgDqz — DYSLΞX (@dyslexboy) August 14, 2025

Ted’s ETH-M2 analyse wijst op $10.000 target

Ondanks de recente volatiliteit blijft de gewaardeerde crypto expert Ted optimistisch over Ethereum’s langetermijn vooruitzichten. Hij baseert zijn analyse op de ETH-M2 grafiek, waarbij hij stelt dat Ethereum een $10.000 token is die momenteel onder $4.800 handelt. Volgens zijn berekeningen heeft ETH al 35% gepumpt sinds hij er tien dagen geleden over sprak.

Ted’s analyse focust op de relatie tussen Ethereum en de geldvoorraad (M2), wat historisch een sterke correlatie heeft getoond. Hij benadrukt dat elke keer wanneer hij naar deze grafiek kijkt, hij meer ETH koopt vanwege het aantrekkelijke risico-rendement profiel op huidige niveaus.

Every time I look at the ETH-M2 chart, I buy more ETH. I remember talking about this just 10 days ago, and ETH has pumped 35% since then.$ETH is a $10K token trading below $4.8K pic.twitter.com/OimXb0NMVr — Ted (@TedPillows) August 14, 2025

Bullish momentum wordt ondersteund door de groeiende institutionele interesse in de beste altcoins en de verwachting dat Ethereum zal profiteren van de bredere crypto adoptie die momenteel plaatsvindt.

Waarschuwing: exit strategie voor oktober-december

Niet alle crypto analisten delen het extreme optimisme over Ethereum. WhaleNoName, een bekende crypto whale, heeft een waarschuwende boodschap gedeeld waarin hij meldt 50% van zijn ETH te hebben verkocht bij $4.300. Hij waarschuwt voor een exit strategie waarbij traders 100% moeten uitstappen voor oktober-december 2025.

Zijn analyse is gebaseerd op patronen uit 2017 en 2021 die volgens hem identiek zijn aan de huidige marktcyclus. NoName suggereert dat het verhaal van FTX crash naar levensveranderende winsten ten einde loopt en dat investeerders voorzichtig moeten zijn met hun posities.

Deze voorzichtige benadering vormt een interessant contrast met de extreme bullishness van andere analisten. Voor traders die zich afvragen welke crypto gaat stijgen is het belangrijk om beide perspectieven mee te nemen in hun analyse.

🚨 SOLD 50% OF MY $ETH AT $4,300 Story from FTX crash to a life-changing is coming to end The 2017/2021 patterns are identical to the current one Last reminder why you should 100% cash out before Oct-Dec pic.twitter.com/XsAkc6m71F — NoName (@WhaleNoName) August 11, 2025

Technische analyse toont gemengde signalen

De technische indicatoren voor Ethereum tonen momenteel gemengde signalen. Enerzijds heeft ETH de afgelopen weken sterke momentum getoond met doorbraken boven belangrijke weerstandsniveaus. Anderzijds suggereren sommige oscillatoren dat de markt overbought is en een correctie nodig heeft.

De maandelijkse MACD indicator toont nog steeds bullish momentum, vergelijkbaar met de situatie tijdens vorige bull runs. De RSI staat echter op niveaus die historisch gezien hebben geleid tot korte-termijn correcties. Dit verklaart mogelijk de recente volatiliteit rond macro-economische gebeurtenissen.

Voor traders die geïnteresseerd zijn in crypto wallet oplossingen om hun ETH veilig op te slaan tijdens deze volatiele periode, is het essentieel om platforms te kiezen die zowel beveiliging als flexibiliteit bieden.

Alt season signalen nemen toe

Ondanks de korte-termijn volatiliteit zien veel analisten signalen dat alt season nadert. Ethereum’s dominantie in de DeFi-sector en de groeiende Layer 2 activiteit wijzen op fundamentele sterkte. De nieuwe cryptomunten die op Ethereum zijn gebouwd, tonen ook toenemende activiteit, wat positief is voor het ecosysteem.

De institutionele interesse in ETH ETF’s groeit gestaag, hoewel deze nog niet de populariteit van Bitcoin ETF’s hebben bereikt. Analisten verwachten dat dit gat zal worden gedicht naarmate meer traditionele investeerders bekend raken met Ethereum’s use cases.

Voor investeerders die zich voorbereiden op een potentieel alt season scenario, is het belangrijk om te begrijpen welke factoren de timing kunnen beïnvloeden. Macro-economische ontwikkelingen, regulatoire duidelijkheid en technologische vooruitgang spelen allemaal een rol.

