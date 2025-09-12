Binnen enkele minuten is voor $1,2 miljard aan Solana (SOL) verplaatst. De transacties kwamen vanuit grote wallets en trokken direct de aandacht van analisten. De Solana koers is met 6,57% gestegen naar $231,71 sinds het nieuws. De schaal van deze transfers roept vragen op.

Gigantische whale activiteit op Solana

On-chain trackers melden zeven afzonderlijke transacties, waarvan de grootste bijna $400 miljoen aan SOL betrof. Een deel ging rechtstreeks van ‘Coinbase Institutional’ naar onbekende wallets, andere bewegingen liepen juist de omgekeerde weg.

🚨 🚨 🚨 🚨 439,233 #SOL (99,173,848 USD) transferred from Coinbase Institutional to unknown wallethttps://t.co/QbiiDJwDj0 — Whale Alert (@whale_alert) September 11, 2025

Het patroon wijst op activiteit van institutionele partijen of whales die intern hun bezit herstructureren. In twee gevallen ging het zelfs om identieke transacties van ruim $99 miljoen per stuk. Zulke bedragen in korte tijd verplaatsen is zeldzaam, zelfs in de huidige bull run.

Positief signaal of risico voor Solana koers?

De timing van de transfers valt samen met een bredere opleving van de cryptomarkt. De Solana koers staat de laatste weken sterker, mede door stijgende instroom van institutioneel geld. Normaal gesproken wijst zo’n verplaatsing op vertrouwen. Grote partijen kiezen ervoor om SOL weg te halen bij beurzen en in cold wallets te bewaren. Dat betekent meestal dat er niet direct verkoopdruk komt.

Toch zien sommige analisten een risico. Grote hoeveelheden die naar beurzen terugvloeien, kunnen in theorie ook klaarstaan om verkocht te worden. Voorlopig is daar echter geen bewijs voor. De meeste bewegingen lijken juist los te staan van directe handelsactiviteit.

Solana blijft populair onder altcoins

Wat vaststaat, is dat Solana steeds meer aandacht krijgt in deze bull run. Met samenwerkingen met grote banken en nieuwe projecten rond tokenisatie heeft het netwerk een stevige positie. De totale waarde die in Solana’s DeFi ecosysteem vastzit, groeit opnieuw en staat op een all-time high van $12,92 miljard. Deze activiteit komt mede door alle meme coins die op Solana zitten, daarom hebben we een lijst samengesteld met de beste meme coins voor deze bull run.

Dit soort nieuws maakt duidelijk waarom altcoins zoals Solana een centrale rol spelen in de huidige markt. Waar Bitcoin vaak de richting bepaalt, zijn het juist de populaire crypto als SOL die harder bewegen zodra er extra liquiditeit vrijkomt.

Wat zegt de grafiek?

Technisch gezien beweegt de Solana koers nu rond een belangrijke steun- en weerstandszone. Zakt de koers onder $200, dan kan er een korte correctie volgen. Breekt SOL juist door de $240, dan liggen doelen richting $260 en zelfs $300 weer in beeld.

Fundamenteel lijkt Solana sterker dan in eerdere cycli. Grote transacties van $1,2 miljard laten zien dat het netwerk serieus wordt gebruikt door partijen met diepe zakken. Voorlopig overheerst het beeld dat whales accumuleren in plaats van verkopen.

Grote spelers zijn actief

De verplaatsing van $1,2 miljard aan Solana laat zien dat grote spelers volop actief zijn. Hoewel zulke moves soms zorgen oproepen, lijkt dit eerder een teken van vertrouwen dan van paniek. In een markt die duidelijk in een nieuwe bull run zit, blijft Solana een van de altcoins om in de gaten te houden.

WTF!! Big whale locked away $60M in $SOL conviction i would say yes but Pure and simple. Whales like this don’t think in days or weeks, they think in cycles. And sometimes, it’s these type of moves that end up rewriting the story of big bull run. Goodluck to all solana… pic.twitter.com/emvWWBcrOf — Justin Wu π (@hackapreneur) September 12, 2025

Als de instroom van institutioneel geld aanhoudt en de technische grafieken standhouden, kan de Solana koers binnenkort nieuwe hoogtepunten bereiken. Voor beleggers is dit het moment om alert te zijn op al het Solana nieuws, want de komende weken kunnen beslissend worden.

