Crypto week 44: Fed besluit, Trump-Xi deal en big tech gaan BTC koers bepalen

De komende week draait alles om macro-economie, politiek en techcijfers die samen de richting van de BTC koers kunnen bepalen.

maartje Door maartje Lina van Eck Editor Lina van Eck Bijgewerkt 5 minuten leestijd
De crypto markt bereidt zich voor op een volatiele week. In week 44 komen drie gebeurtenissen samen die de toon kunnen zetten voor de rest van het jaar. Het gaat hier om het rente­besluit van de Fed, de ontmoeting tussen Trump en Xi Jinping, en de earnings van Big Tech. Elk van deze factoren kan bepalend zijn voor de BTC koers en het algemene marktsentiment.

Fed rentebesluit en liquiditeit

Op 28 en 29 oktober beslist de Amerikaanse Federal Reserve over de rente. Analisten rekenen vrijwel unaniem op een verlaging van 25 basispunten, volgens de CME FedWatch Tool met een kans van 97%. Door de recente ­shutdown van de overheid beschikt de Fed over minder economische data dan normaal, wat de onzekerheid vergroot.

Traders kijken vooral naar Jerome Powell’s toelichting. Zijn toon tijdens de persconferentie kan cruciaal worden. Als Powell hint op verdere renteverlagingen of het einde van Quantitative Tightening, kan dat het vertrouwen in risico­volle activa zoals Bitcoin versterken. Meer liquiditeit betekent meer kapitaalstromen richting de crypto markt.

Daarentegen zou een voorzichtige of terughoudende boodschap de volatiliteit juist kunnen aanwakkeren. Traders houden rekening met beide scenario’s en positioneren zich strategisch op BTC en ETH. Voor het geval dat het bericht tegenvalt zetten ze ook in op stablecoin hedges.

Trump-Xi ontmoeting zorgt voor spanning

Op 30 oktober vindt in Washington de ontmoeting plaats tussen Donald Trump en Xi Jinping. De verwachting is dat de leiders een handelsakkoord bespreken over nieuwe Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën staat er al een sterke fundering.

Een akkoord kan het marktvertrouwen herstellen en de BTC koers ondersteunen, doordat traders risicovolle activa durven op te zoeken. In 2019 zagen we een vergelijkbaar effect toen handelsspanningen tijdelijk afnamen en Bitcoin uitbrak richting nieuwe hoogtes.

Blijft de deal echter uit of laait de spanning opnieuw op, dan kunnen de markten scherp corrigeren. Voor de crypto verwachting betekent dit verhoogde volatiliteit. Vooral in correlatie met goud en Amerikaanse obligaties.

Big Tech earnings en het marktsentiment

Naast macro-economie en politiek spelen deze week ook de kwartaalcijfers van Microsoft, Alphabet, Meta, Apple en Amazon een belangrijke rol. Positieve resultaten kunnen het sentiment op Wall Street herstellen en de risicobereidheid vergroten. Daar kan de BTC koers ook van profiteren.

Omgekeerd kan tegenvallende groei wijzen op een bredere economische afkoeling. Dat zou risk assets zoals crypto onder druk zetten. Coinbase en MicroStrategy publiceren hun resultaten op 31 oktober, wat extra volatiliteit teweeg kan brengen.

De komende week draait volledig om liquiditeit, vertrouwen en macro-signalen. Een dovish Fed, een succesvol Trump-Xi overleg en sterke techcijfers zouden samen een bullish combinatie kunnen vormen die de BTC koers richting een nieuwe ATH kan duwen.

Toch waarschuwen analisten voor een mogelijke ‘sell the news’ reactie, aangezien veel van het optimisme al ingeprijsd lijkt. Dat maakt week 44 een beslissende test voor de crypto markt. Eén verkeerde toon van Powell of mislukte deal kan de rally in één klap keren. Voor traders is het nu verstandig om alert te blijven.

Maartje Tooren is jurist en crypto-auteur bij Coinspeaker. Met haar achtergrond in financieel recht schrijft ze over regelgeving en beleid rond Bitcoin en blockchain, en maakt ze complexe onderwerpen toegankelijk voor een breed publiek.

