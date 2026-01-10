Dat Michael Saylor zich niet laat afschrikken door grote verliezen is inmiddels wel duidelijk. Ondanks een ongerealiseerd verlies van ruim $17 miljard blijft zijn bedrijf Strategy agressief Bitcoin kopen. Zijn overtuiging is dat tijdelijke verliezen prima zijn als de lange termijn strategie er goed voorstaat. Die gedachte drijft elke nieuwe aankoop.

Bitcoin nieuws laat zien dat aankopen gewoon doorgaan

Het recente Bitcoin nieuws bevestigt dat Strategy opnieuw heeft toegeslagen. Het bedrijf kocht 1287 BTC voor ongeveer $116 miljoen. De gemiddelde aankoopprijs lag rond $90.391 per coin.

Deze aankoop werd gedaan terwijl de markt nog aan het herstellen was. Dat onderstreept het vertrouwen van Saylor in de langere cyclus van Bitcoin. Michael Saylor staat bekend om zijn grote aankopen en de verwachting is dat hij hier de komende tijd ook niet mee gaat stoppen.

Bitcoin koers schommelt terwijl strategie onveranderd blijft

De Bitcoin koers bewoog flink in het vierde kwartaal en daalde vanaf eerdere pieken. Toch bleef Strategy kopen terwijl de markt nerveus was. Voor Saylor is volatiliteit juist een kansmoment.

Hij ziet koerszwakte als een tijdelijk iets. In zijn visie is schaarste op lange termijn de doorslaggevende factor. De Bitcoin koersverwachting van Saylor blijft extreem bullish. Hij ziet Bitcoin niet als bezit zonder functie, maar als digitaal reserve asset.

Die visie ligt aan de basis van elke beslissing die Strategy neemt. Volgens Saylor is tijd in de markt belangrijker dan timing. Daarom wordt er niet gestopt met accumuleren.

Bitcoin treasury groeit ondanks rode cijfers

Data van Bitbo laat zien dat Strategy al jaren bouwt aan een ongekende Bitcoin treasury. Met 673.783 BTC bezit het bedrijf nu een voorraad ter waarde van ongeveer $63 miljard.

Deze positie werd opgebouwd tegen een gemiddelde prijs van $75.026. Het verlies van $17,44 miljard in Q4 ziet er opmerkelijk uit. Operationeel verandert het niets aan de strategie.

Hoewel de naam nog bestaat, functioneert MicroStrategy steeds meer als een Bitcoin holding. De bedrijfsstrategie draait vrijwel volledig om BTC accumulatie.

Hoewel de naam nog bestaat, functioneert MicroStrategy steeds meer als een Bitcoin holding. De bedrijfsstrategie draait vrijwel volledig om BTC accumulatie.

Niet voor MicroStrategy, andere activiteiten zijn geen prioriteit meer. Voor beleggers is dit duidelijk. Een aandeel Strategy is in feite een hefboom op Bitcoin.

Bitcoin rally kan worden versterkt door institutionele voorbeelden

Een nieuwe Bitcoin rally kan worden aangejaagd door dit soort voorbeelden. Wanneer grote spelers blijven kopen tijdens correcties, geeft dat vertrouwen aan de markt. Dit effect werd eerder ook gezien bij ETF instroom.

Strategy functioneert hierbij als eerste signaal. Veel partijen kijken naar Saylor als graadmeter. Wanneer Bitcoin stabiliseert of stijgt, profiteren vaak ook de beste altcoins. Kapitaal vloeit dan door naar projecten die nieuwe technologie bieden in de markt.

Dit patroon is cyclisch. Daarom kijken beleggers naast Bitcoin ook naar vroege kansen. Vooral projecten vóór een lancering op exchanges trekken veel aandacht.

