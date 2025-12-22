Volgens Bloomberg Intelligence trok de BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) in 2025 25,4 miljard dollar aan netto-instroom. Dit is opvallend, omdat IBIT dit jaar een negatief rendement had. Wat gaat de Bitcoin koers doen als instellingen tijdens de BTC-dips blijven kopen?

Bitcoin koers krijgt steun van ETF instroom

IBIT kwam in 2025 op plek zes op de Amerikaanse ETF ranglijst op basis van netto instroom. Netto instroom is nieuw geld minus opnames. Met 25,4 miljard dollar bleef IBIT voor op de Invesco QQQ Trust en de SPDR Gold Trust (GLD).

Deze instroom nam plaats terwijl de prestaties van BTC achterbleven. IBIT stond in 2025 op -9,59%. Goud deed het juist sterk met bijna 65% winst, door centrale banken die volop goud kochten en beleggers die een hedge zochten. Ondanks dit verschil koos het institutionele geld massaal voor een Bitcoin ETF.

BlackRock’s Bitcoin ETF keeps pulling capital, even in a down year.@BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) has attracted ~$25B in net inflows in 2025, ranking 6th among all U.S. ETFs, according to Bloomberg data cited by Eric Balchunas. That’s despite Bitcoin being ~-9.6%… pic.twitter.com/Lt0OSUlgHO — Crypto Miners (@CryptoMiners_Co) December 20, 2025

Bitcoin nieuws wijst op dip buying door whales

Normaal zie je bij verlies een uitstroom, maar hier gebeurt het omgekeerde. Dit wijst op dip buying door instellingen. In plaats van verkopen, vergroten ze hun BTC positie tijdens zwakte. Door de schaal van de bedragen kun je dit vergelijken met Bitcoin whales, alleen dan via een gereguleerd product.

Bloomberg Senior ETF analist Eric Balchunas zegt dat de aanhoudende instroom een bullish signaal is voor de langetermijn trend van Bitcoin.

Onze analyse: wij verwachten hetzelfde als Eric Balchunas, vanwege de grote netto instroom in IBIT en het feit dat die instroom plaatsvindt terwijl het BTC rendement negatief is.

James Thorne, de Chief Market Strategist bij Wellington-Altus, noemt dit bewijs de ‘financialization’ van Bitcoin. Hij bedoelt daarmee dat Bitcoin steeds meer als een macro asset wordt behandeld, vergelijkbaar met een grondstof, en minder als een korte termijn tech trade.

$IBIT is the only ETF on the 2025 Flow Leaderboard with a negative return for the year. CT's knee-jerk reaction is to whine about the return but the real takeaway is that is was 6th place DESPITE the negative return (Boomers putting on a HODL clinic). Even took in more than $GLD… pic.twitter.com/68uq3HFRuO — Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 19, 2025

Wat betekent dit voor de Bitcoin koers

Bij een spot ETF moet er doorgaans BTC worden gekocht wanneer er nieuwe aandelen worden gemaakt. Deze instroom kan dus een echte koopvraag toevoegen op momenten dat de BTC markt zwakker is. Dat is relevant nu de Bitcoin koers nog ruim onder het all-time high van $126.000 uit oktober van dit jaar staat.

Als deze instroom aanhoudt, ontstaat er een stevigere vraagbasis onder de Bitcoin koers. Dit past bij een scenario waarin grotere marktpartijen vooral Bitcoin voor de lange termijn verzamelen.

BTC treasury vraag verschuift naar utility tokens

In een Bitcoin treasury aanpak houd je BTC als reserve. Een instroom in een BTC ETF brengt dit proces dichterbij: steeds meer partijen beleggen in Bitcoin via structuren met een lange termijnhorizon. Dan wordt schaalbaarheid belangrijker, omdat deze gebruikers naast holden ook transacties en toepassingen willen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuwe Layer-2 oplossing boven op Bitcoin die snelle, goedkope transacties wil bieden. Het project wil dat gebruikers hun BTC kunnen inzetten binnen het Hyper ecosysteem voor meme coins, DeFi, RWA’s en NFT’s.

Het $HYPER token drijft dit netwerk aan, geeft governance rechten en ondersteunt staking. Tijdens de presale is er een vaste instapprijs met staking beloningen. Zodra de financiering boven $6,2 miljoen komt, stijgt de tokenprijs volgens het project automatisch binnen 10 uur. Wie hier graag vroeg toegang toe wil, kan nu $HYPER tokens in de presale claimen.