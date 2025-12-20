De multinationale investeringsbank Citi ziet in december 2025 een sterke BTC ETF instroom als belangrijkste pijler voor een nieuwe fase in de Bitcoin markt. Volgens de bank kan de Bitcoin prijs in een bullish scenario in 2026 richting $189.000 bewegen. De analyse gaat uit van een aanhoudende kapitaalinstroom via spot ETF’s en extra duidelijkheid rond regelgeving in de Verenigde Staten. Wat gaat de Bitcoin koers doen als dit inderdaad plaatsvindt?

Bitcoin koers volgens Citi richting bullish scenario

Een analist van Citi schetst drie scenario’s voor de Bitcoin koers richting 2026. Het meest opvallende is het bullish scenario, waarin de Bitcoin koers kan doorstijgen tot ongeveer $189.000. Dat zou betekenen dat BTC opnieuw richting een Bitcoin all-time high beweegt, gedreven door een structurele vraag vanuit institutionele partijen.

De basis van deze Bitcoin voorspelling ligt bij kapitaalstromen. Citi verwacht dat miljarden dollars via BTC ETF’s de markt binnenkomen. ETF’s maken het voor pensioenfondsen, vermogensbeheerders en bedrijven eenvoudiger om blootstelling te krijgen aan Bitcoin, zonder zelf BTC te hoeven beheren. Dit vergroot de vraag, terwijl het aanbod beperkt blijft.

JUST IN: 🇺🇸 $2.6 trillion Citi says Bitcoin could hit $189,000 in the next 12 months 🚀 pic.twitter.com/CgGEZ1XKB1 — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) December 19, 2025

Onze analyse: wij verwachten een vergelijkbare richting als Citi, vanwege de aanhoudende BTC ETF instroom en toenemende regelgevende duidelijkheid in de Verenigde Staten.

Wat betekent dit voor de BTC koers op middellange termijn

Als deze instroom doorzet, verandert de structuur van de Bitcoin markt. De BTC koers wordt dan minder afhankelijk van kortetermijn sentiment en meer van langetermijn kapitaal. Dit is belangrijk voor de bulls, omdat het de kans op een duurzame Bitcoin rally vergroot in plaats van de korte prijspieken.

Daarnaast speelt regelgeving een voorname rol. Er wordt in de Verenigde Staten aan wetgeving gewerkt waarbij Bitcoin onder toezicht van de CFTC valt. Dit verlaagt voor veel grote marktpartijen de drempel om actief te worden. Volgens Citi ondersteunt dit scenario een verdere adoptie, wat de Bitcoin koers op langere termijn positief kan beïnvloeden.

Voor retail investeerders betekent dit dat de focus dan verschuift van snelle BTC trades naar infrastructuur en de toepassingen rond Bitcoin zelf.

Koppeling tussen de Bitcoin rally en het gebruik van nieuwe infrastructuur

Het huidige Bitcoin nieuws laat zien dat de markt volwassen wordt. BTC ETF’s brengen kapitaal, regelgeving brengt duidelijkheid en een mogelijke Bitcoin rally vergroot het gebruik van het netwerk. In zo’n omgeving verschuift de aandacht van alleen prijs naar bruikbaarheid.

Bitcoin Hyper speelt hierop in door Bitcoin praktisch inzetbaar te maken binnen moderne crypto toepassingen. Naarmate er meer kapitaal de markt binnenkomt, groeit ook de behoefte aan meer snelheid, lagere kosten en extra functionaliteit. Dat maakt dit soort infrastructuur direct relevant binnen het bredere Bitcoin verhaal.

De komende jaren draait het daarom niet alleen om wat Bitcoin qua koers gaat doen, maar ook om welke netwerken profiteren van de volgende groeifase van Bitcoin.

Waarom dit Bitcoin nieuws kansen creëert rond Bitcoin Layer-2

Een hogere Bitcoin koers en meer institutioneel kapitaal zorgen ook voor extra druk op het netwerk. Bitcoin staat bekend om zijn veiligheid, maar de transacties zijn traag en relatief duur. Juist in een fase van groeiende adoptie wordt dit een knelpunt.

Hier spelen nieuwe oplossingen op in. Bitcoin Hyper is een Layer-2 gebouwd op Bitcoin die snelle en goedkope transacties mogelijk maakt. Gebruikers kunnen hun BTC inzetten binnen een breder ecosysteem met DeFi, NFT’s en RWA’s, terwijl de veiligheid van Bitcoin behouden blijft. Het $HYPER token stuurt dit netwerk aan en geeft holders stemrecht over de ontwikkeling.

Wanneer de Bitcoin koers richting een nieuw all-time high beweegt, neemt de vraag naar schaalbare oplossingen toe. Netwerken die hier al op zijn ingericht, profiteren direct van een hogere activiteit, meer gebruikers en groeiende toepassingen. Doe mee aan deze crypto presale en claim vandaag nog je $HYPER!