Na een neerwaartse periode voor de cryptowereld lijkt de Bitcoin koers weer volledig op schema en kan de koers mogelijk zelfs de $140k bereiken. De voorspelling wordt ondersteund door 3 sterke ontwikkelen die gesignaleerd worden, toename in BTC ETF-inflow, een afnemende exchange-balance en een lage MVRV Z-score . Krijgen we binnenkort een nieuwe all-time high voor Bitcoin?

ETF-instroom blaast nieuw leven in de BTC koers

Nadat de cryptomarkt in mei en juni van dit jaar onder druk kwam te staan, door o.a. een ETF uitstroom, is er weer een instroom van BTC ETF gesignaleerd. Echter is er nu een instroom van BTC ETF gesignaleerd de afgelopen maand, waarbij er duidelijk wordt dat het sentiment rondom BTC aan het terugkeren is. De laatste twee weken is er in een ETF inflows van $2,9 miljard geregistreerd. Deze opleving van BTC ETF-inflow geeft aan dat er meer vertrouwen onder institutionele beleggers heerst. Het ziet ernaar uit dat BTC steeds meer als een belangrijk onderdeel wordt gezien van een bredere investeringsstrategie.

Afnemende exchange-balances

Aansluitend op de toenemende BTC ETF-inflow, is er nog een signaal dat wijst op een aankomende opleving in de Bitcoin koers. Er is een opvallende daling in de BTC exchange-balances waargenomen.

Dit betekent simpelweg dat institutionele investeerders en whales hun BTC tokens van de exchanges afhalen, waardoor het aantal BTC op de exchanges significant daalt. Met als gevolg dat er minder aanbod is, terwijl er wel een stijgende vraag naar BTC is. Dit zorgt ervoor dat de koers van Bitcoin gaat stijgen.

Deze exchange-balances worden daarom ook vaak door whales en institutionele investeerders gebruikt als indicator om het sentiment op de cryptomarkt te meten. Ze kunnen namelijk in de gaten houden wanneer de voorraden afnemen om zo het juiste aankoop moment in te schatten voordat er een prijsstijging plaatsvindt.

Lage MVRV Z-score

Niet alleen de exchange-balances zijn een belangrijke tool om te beoordelen of crypto’s over- of ondergewaardeerd zijn. De MVRV Z-score helpt investeerders ook bij het inschatten van de marktwaarde van BTC. Op dit moment is er een lage MVRV Z-score, dat historisch gezien vaak betekent dat een asset ondergewaardeerd is en zich in een accumulatie-fase bevindt.

Bitcoin $BTC could surge toward $130,000 as long as the $110,000 support holds, according to the MVRV Pricing Bands. pic.twitter.com/dJDnCfaRA2 — Ali (@ali_charts) July 26, 2025

Wanneer je alle drie de signalen samen zet heerst er een duidelijk positief sentiment rondom de Bitcoin koers. Dit kan mogelijk de basis vormen voor een opwaartse trend richting een nieuwe all-time high voor Bitcoin de komende maanden. En waar Bitcoin stijgt, volgen altcoins vaak ook met hoge sprongen. Vooral meme coins met een duidelijke utility. Een van de nieuwkomers die slim op de Bitcoin hype inspeelt, is Bitcoin HYPER.

Eerste Layer 2 op Bitcoin

Bitcoin HYPER introduceert de eerste gedecentraliseerde Layer 2 op Bitcoin, die ervoor zorgt dat Bitcoin toegankelijk wordt voor een breed publiek. Je hoeft geen fortuin uit te geven aan een BTC, maar kan wel meegenieten met het stijgende Bitcoin succes.

Een van de grote voordelen van Bitcoin HYPER is dat het transacties sneller en goedkoper maakt voor Bitcoin. Door middel van het Solana Virtual Machine (SVM) plaats het project een smart contract op Bitcoin. Dit combineerde de snelheid van Solana en de betrouwbaarheid van Bitcoin.

Je hebt nu de kans om voor een goedkope prijs onderdeel te worden van dit innoverende project. De native $HYPER token is tijdens de presale van Bitcoin HYPER voor een lage prijs beschikbaar.

