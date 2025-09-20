530 miljoen ADA verkocht door whales: Cardano koers in gevaar?

Whales hebben in twee dagen meer dan 530 miljoen ADA tokens verkocht. Toch blijft de Cardano koers rond $0,90, ondanks een daling van 3,54% in de afgelopen 24 uur en een daling van 3,51% in de afgelopen week. Deze opvallende situatie roept de vraag op of kleinere investeerders de verkoop van grote spelers volledig hebben opgevangen.

Grote uitstroom van ADA door whales

On-chain data laat zien dat wallets met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen ADA hun posities sterk hebben verkleind. In korte tijd is meer dan een half miljard tokens verkocht. Het gaat hier niet om kleine winstnemingen, maar om een duidelijke uitstroom van kapitaal door grote spelers.

Normaal gesproken brengt een dergelijke verkoopdruk de koers snel omlaag. Dat dit nu niet gebeurt, wijst erop dat de vraag naar ADA groot genoeg is om het aanbod van whales te absorberen.

De Cardano koers is gestegen vanaf eerdere niveaus rond $0,65 naar het huidige prijsgebied rond $0,90. Opvallend is dat dit niveau wordt vastgehouden ondanks de forse verkoop.

Retail investeerders kopen het aanbod

De tokens die whales hebben verkocht, zijn grotendeels gekocht door kleinere investeerders en mid-level holders. Dit patroon wijst op vertrouwen vanuit de bredere community. Retail investeerders nemen dus actief de rol van kopende partij over, waar normaal gesproken whales de richting bepalen.

Dat ADA op deze manier wordt opgevangen, geeft aan dat de interesse niet beperkt is tot speculatieve handel. Er is sprake van daadwerkelijke vraag in verschillende segmenten van de markt.

Waarom whales uitstappen

Volgens analisten is de uitstroom logisch na de stijging van $0,65 naar ongeveer $0,90. Voor whales is winst nemen in een onzekere macro-omgeving een rationele keuze. Daarnaast kan het spreiden van tokens onder kleinere investeerders leiden tot een gezondere verdeling van het netwerk.

Sommige whales verkopen niet omdat ze het project verlaten, maar om hun posities opnieuw te verdelen.

530 million Cardano $ADA sold by whales in the last 48 hours! pic.twitter.com/EXuOwhrCUg — Ali (@ali_charts) September 19, 2025

