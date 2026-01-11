De XRP koers staat opnieuw in de schijnwerpers, nadat een nieuw AI model van Alibaba zijn verwachtingen voor eind 2026 heeft gedeeld. Volgens deze crypto AI analyse kan XRP in een positief scenario doorgroeien richting $4 tot $5. In een voorzichtiger scenario blijft de koers rond $1,50 tot $2 hangen.

Dat maakt XRP opvallend stabiel vergeleken met eerdere jaren. Analisten wijzen op mogelijke spot ETF goedkeuringen en toenemende interesse uit de hoek van grote bedrijven. Deze factoren zorgen ervoor dat de XRP koers volgens Alibaba AI minder gevoelig wordt voor extreme schommelingen dan eerst.

Bitcoin koersverwachting vergeleken met andere voorspellingen

De Bitcoin koersverwachting krijgt van Alibaba AI een ambitieus maar haalbaar doel. Het model ziet BTC richting $150.000 bewegen tegen het einde van 2026. Dat ligt in lijn met voorspellingen van partijen zoals Bernstein, die zelfs $150.000 tot $175.000 noemen.

#Bitcoin Big Whale Investors Stop Selling The last time this happened, Bitcoin surged by almost 50%. Market conditions are changing. Buckle up. 🚀 pic.twitter.com/qaHPbpttTl — 𝐂𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨𝐗𝐋𝐀𝐑𝐆𝐄 (@CryptoXLARG) January 7, 2026

Wat deze crypto voorspelling interessant maakt, is de onderbouwing. Volgens Alibaba AI spelen ETF instromen, schaarste door halveringen en macro-economische onzekerheid een grote rol.

Breekt Bitcoin overtuigend boven $95.000, dan ligt een versnelling richting zes cijfers op de loer. Zakt de koers onder $85.000, dan volgt waarschijnlijk eerst een langere periode van een range.

Solana koers krijgt sterke groei verwachting van crypto AI

De Solana koers springt eruit in de analyse van Alibaba AI. Het model voorziet een mogelijke stijging richting $300 tot $400 tegen eind 2026.

De reden ligt volgens de crypto AI in Solana’s snelheid, lage kosten en sterke positie binnen DeFi en NFT markten. Op gegevens van Solscan is te zien hoe de hoeveelheid aan transacties op het netwerk van Solana blijft stijgen.

$SOL healthy pullback on SOL

looking for $130 to hold + continued move higher#SOLANA ⚡️ pic.twitter.com/gQeaxKsqSH — curb.sol (@CryptoCurb) January 7, 2026

Daarnaast groeit het gebruik van grote bedrijven op het netwerk, wat zorgt voor een bredere basis dan alleen retail traders. Andere analisten zijn iets voorzichtiger en noemen doelen rond $200.

Hoe betrouwbaar is een crypto voorspelling van Alibaba AI

Een crypto voorspelling op basis van AI blijft natuurlijk een schatting. Alibaba AI combineert historische data, marktsentiment en macro-economische trends, maar kan onverwachte gebeurtenissen niet voorspellen.

Wat wel opvalt, is dat de voorspellingen overeenkomen met bestaande analistenrapporten. Dat geeft extra gewicht aan de scenario’s.

Amerika injecteert 8 miljard USD in de economie en bedrijven voelen meer vrije lucht voor nieuwe investeringen. Hierdoor lijkt de rol van institutionele adoptie in alle modellen een grote factor te zijn richting 2026. AI wordt hiermee steeds vaker gebruikt als aanvullend instrument binnen analyses.

Is dit de beste crypto om nu te kopen volgens AI

De vraag naar de beste crypto om nu te kopen blijft veel gevraagd worden binnen de cryptomarkt. Alibaba AI wijst geen duidelijke winnaar aan, maar zegt wel dat de beste altcoins grote kanshebbers zijn.

Perfect setup ALTSEASON 2026 STARTS NOW 🚀🚀🚀🚀🚀 pic.twitter.com/t0AsF97zsL — Crypto GEMs 📈🚀 (@cryptogems555) January 8, 2026

Nieuwe crypto projecten in de markt die nieuwe technologie brengen of zich vooral focussen op een hechte community worden steeds interessanter. Ook zitten deze projecten vaak in een presale waardoor beleggers in het project kunnen investeren, voor een grote lancering op exchanges.

Maxi Doge haalt miljoenen op in presale

Maxi Doge is daar een voorbeeld van. Dit project richt zich op een hechte community binnen de cryptomarkt. Maxi Doge speelt hierop in met een simpele structuur en sterke focus op aandacht.

De presale heeft inmiddels $4,4 miljoen opgehaald en biedt staking met aantrekkelijke rendementen. Wanneer de markt wordt gedomineerd door twijfel, ontstaan vaak de grootste kansen buiten de grote namen.

Maxi Doge is ontworpen voor een community die hecht is en passie deelt voor crypto. Voor traders die zoeken naar nieuwe kansen, kan dit type project interessant zijn als aanvulling.

