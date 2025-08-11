Is het altcoin season officieel begonnen? Wie naar de traditionele indicatoren kijkt, zou zeggen van niet. Toch is de altcoin dominance flink toegenomen, een proces dat nog wel een tijdje kan doorzetten: daarmee is het verleidelijk om nu al in de beste altcoins te investeren. Weet jij al welke crypto nu kopen verstandig is?

Is het altcoin season?

Is het altcoin season nu officieel begonnen? Wie naar de Altcoin Season Index kijkt, zou zeggen van niet. Deze indicator van het altseason geeft weer hoeveel procent van de top 100 tokens (uitgezonderd stablecoins en asset-backed tokens) beter presteert dan Bitcoin. Is dit over een langere tijd 75% of meer, dan hebben we een ‘echt’ altcoin season te pakken.

Momenteel staat deze indicator echter op 39% – wat aangeeft dat we in een relatief neutrale periode zitten. Wel is duidelijk dat in deze index de Bitcoin dominantie aan het afnemen is. Tot begin juli was er sprake van een BTC season, waarbij minder dan 25% van beste altcoins het beter deed dan Bitcoin.

Altcoin seasons ontstaan echter doordat traders hun rendement uit Bitcoin halen, en dit vervolgens herinvesteren in diverse kleinere cryptomunt. Aangezien deze over een kleinere marktkapitalisatie beschikken dan Bitcoin, groeien zij zodoende flink.

Precies dit is nu aan de hand, zo wist Coin Bureau (met behulp van de modellen van 10x Research) op X te melden.

🚨ALTCOINS ARE CRUSHING BITCOIN! Alts have outperformed Bitcoin for 31 consecutive days—marking 2025’s LONGEST streak.📈 10x Research’s tactical altcoin model, tracking capital rotation, has favored alts since early July.🔥 pic.twitter.com/cJ3PxRdhcB — Coin Bureau (@coinbureau) August 10, 2025

Het model van 10x Research gaat uit van ‘capital rotation’. Uit de gegevens blijkt dat op dit gebied altcoins het al sinds begin juli beter doen dan Bitcoin zelf. De altcoin dominance is dus flink aan het toenemen, alhoewel dit nog niet op de Altseason Index terug te zien is.

Altcoin season 2025 staat daarmee echt op het punt van beginnen – verwacht wordt dat de beste altcoins in de komende weken (en maanden) flink zullen gaan stijgen.

Welke crypto nu kopen?

Het ligt voor de hand dat het verstandig is om nu in altcoins te stappen; de beste altcoins hebben de potentie om je flinke winsten te bezorgen. Daarbij lijkt het een noodzaak om niet te lang te wachten, een eventuele koersexplosie nadert mogelijk sneller dan veel investeerders denken.

Wij hebben daarom in verschillende categorieën de beste altcoins bij elkaar gezocht die je in potentie grotere winsten moeten kunnen opleveren dan andere tokens binnen hetzelfde segment. Zo weet jij welke crypto nu kopen volgens ons verstandig is.

Avalanche

In de categorie ‘grote altcoins’ denken wij dat Avalanche in de komende periode nog wel een sprong kan gaan maken. De waarde van $AVAX daalde de afgelopen periode flink: sinds het begin van dit jaar werd ruim 34% ingeleverd. De token, die ooit in de top 10 grootste cryptomunten stond, is nu op het gebied van marktkapitalisatie 18e, met ‘slechts’ $9,8 miljard.

Dankzij deze relatief lage marktkapitalisatie (voor een grote altcoin) kan AVAX tijdens het komende altcoin season zomaar x3 of x4 gaan. Dat zou niet meer dan terecht zijn, want daarmee komt het weer tussen crypto’s als TRON en Cardano in te staan – precies waar de token thuishoort.

Ondo

De interesse in Real World Assets (RWA) is in de afgelopen maanden flink gestegen. Het tokeniseren van echt bestaande items, zoals appartementsgebouwen, aandelen en luxe items, maakt het mogelijk om het eigenaarschap van deze producten zonder tussenkomst van derde partijen eerlijk, veilig en betrouwbaar te verdelen. Steeds meer banken, hedgefondsen en institutionele investeerders maken gebruik van deze mogelijkheid. Een van de grootste providers en ondersteuners van RWA’s is Ondo.

Hoewel de waarde van Ondo Finance sinds het begin van dit jaar wat teruggelopen is, zou het weleens een van de beste altcoins van het komende altcoin season kunnen worden. De huidige marktkapitalisatie ($3,1 miljard) geeft genoeg ruimte voor een groei van x5 tot x10 in de huidige cycle; om nog maar te zwijgen over de mogelijke groei op de lange termijn.

BTC Hyper

Wanneer je voor echt grote altcoin winsten gaat, is het verstandig om de blik te werpen op presale crypto’s. Nu de altcoin dominance richting een altseason aan het shiften is, zijn dit de tokens die zomaar x100 kunnen gaan. Een goed voorbeeld van een mogelijke uitblinker is BTC Hyper ($HYPER). Hoewel deze token het uiterlijk van een meme coin heeft, is het vooral het achterliggende platform dat $HYPER de potentie geeft om viraal te gaan.

BTC Hyper is namelijk van plan om de eerste Bitcoin layer-2 chain te worden, wat ervoor zorgt dat Bitcoin sneller en schaalbaarder wordt. Bovendien kan de L2 gebruikt worden om bijvoorbeeld dAPPs en DeFi tools op het Bitcoin netwerk te lanceren. Voor de toekomst van Bitcoin zal dit noodzakelijk zijn, zeker nu de altcoin dominance steeds verder stijgt.

In haar presale heeft BTC Hyper tot nu toe $5,4 miljoen opgehaald, een duidelijk teken dat de grote crypto whales de kleine token nog niet ontdekt hebben. Toch zou $HYPER binnenkort zomaar eens een van de beste altcoins kunnen zijn; wacht dus niet te lang, en sla toe nu het nog voor de beste prijs kan.

