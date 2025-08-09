Komt er een enorme altcoin rally? Volgens sommige experts zijn de voortekenen gunstig: zo is er onder meer ‘Golden Cross’ ontstaan op de grafieken, doorgaans een goede indicator dat er een bull market aan zit te komen. Sommige tokens zouden wel 100x crypto kunnen worden. Hoe realistisch zijn deze verwachtingen, en welke crypto moet je nu kopen om niks te missen van de altcoin rally?

Golden Cross voorteken altcoin rally?

Met de grootste altcoins ging het in de afgelopen week niet heel erg gunstig. XRP, Solana en BNB verloren elk meer dan 3% in de afgelopen zeven dagen, als gevolg van een correctie na de bull run.

Symbiote, een bekende crypto analist op X, heeft nu in een grafiek duidelijk gemaakt dat de daling van deze altcoins helemaal niet slecht hoef te zijn. Hij signaleert namelijk een Golden Cross op de grafieken, wat doorgaans als een zeer bullish signaal kan worden opgevat.

Bij een Golden Cross overstijgt de Moving Average (gemiddelde koers) van de korte termijn die van de lange termijn. Dit is een positief teken, aangezien het kan wijzen op een structurele waardestijging. In het geval van het Golden Cross dat Symbiote geïdentificeerd heeft, gaat het om de 50 DMA en de 200 DMA.

🚨BREAKING: ALTCOINS JUST HIT THE GOLDEN CROSS! Last time it happened, altcoins surged by 4,646% in 1-2 months $1k porftolio will be around $150k-$170k at the end of 2025 I scanned over ~1,000 alts: Here are 10 alts with huge upside for the upcoming altseason🧵👇 pic.twitter.com/VLyoyPD0Dt — symbiote (@cryptosymbiiote) August 6, 2025

Symbiote geeft aan dat de vorige keer dat een dergelijk Golden Cross ontstond, dit een altcoin rally van meer dan 4500% tot gevolg had. Een portfolio van $1000 zal dus, volgens Symbiote althans, aan het eind van 2025 $170.000 waard kunnen zijn.

Andere aankondigingen altcoin rally

In de reacties op zijn tweet wijst Symbiote andere indicatoren aan die wijzen op een aanstaande altcoin rally. Zo benadrukt hij onder meer dat de interesse in altcoins in de afgelopen flink gegroeid is, wat ook terugkomt in de altcoin season index.

Dit is een index waarop wordt bijgehouden hoeveel altcoins beter presteren dan Bitcoin. Doet 75% van de grootste altcoins het beter dan de Bitcoin koers, dan is er sprake van een altcoin season.

De altseason Index staat op het moment van schrijven op 37, waardoor we zeker nog niet van een altcoin season kunnen spreken. eind juli wed kort de 60 gehaald. Volgens Symbiose zijn we nu aan het versnellen om binnenkort 70% tot 80% te halen. De top ligt, zo stelt hij in een reactie op zijn tweet, ergens rond de 90.

Het is in ieder geval duidelijk dat de interesse in altcoins nu al hoger is dan voorheen: tot in juli was er sprake van een duidelijk Bitcoin season, waarin minder dan 25% van de tokens het beter deed dan BTC.

