Het wereldwijde zoekvolume naar stablecoins heeft een nieuw hoogtepunt bereikt, zo blijkt uit recente Google Trends-data. Termen als “beste stablecoin”, “USDT veilig” en “crypto stabiel rendement” worden vaker ingevoerd dan ooit tevoren.

Die opvallende stijging valt samen met een relatief rustige fase in de altcoinmarkt, waarin beleggers hun volgende zet lijken af te wachten. De timing roept vragen op: vormt deze toegenomen interesse in stabiele munten de opmaat naar een nieuw altseason, waarin kapitaal weer verschuift naar risicovollere maar veelbelovende tokens?

Waarom de stijging in stablecoin-zoekopdrachten belangrijk is

Stablecoins spelen een centrale rol in de cryptowereld. Ze bieden stabiliteit in tijden van volatiliteit en worden gebruikt als tussenstap tussen fiat en crypto, of als ‘parkeerplek’ om winsten vast te houden. Wanneer de vraag naar stablecoins stijgt, is dat vaak een signaal dat beleggers zich voorbereiden op actie.

Dat gebeurt meestal in drie fases: eerst stappen investeerders uit risicovolle tokens om winsten veilig te stellen, daarna bouwen ze hun stablecoin-positie op, en vervolgens zoeken ze opnieuw instapmomenten, vaak in altcoins die nog relatief onontdekt zijn.

Altseason begint vaak met stabiele munten

Wie terugkijkt naar eerdere marktfases ziet hetzelfde patroon terugkomen. Begin 2021 steeg het gebruik van stablecoins fors vóórdat altcoins zoals Solana, MATIC en AVAX hun grote rally begonnen. Het gedrag van beleggers verandert dus vaak eerst op de achtergrond, voordat de markt dat in koersacties laat zien.

Ook nu lijkt die eerste beweging weer te beginnen. Met Bitcoin die zich schrap zet rond belangrijke prijspunten en grote spelers zoals BlackRock en Fidelity nog steeds accumuleren via ETF-kanalen, kijken kleinere beleggers intussen naar nieuwe kansen buiten de gevestigde namen.

Nieuwe altcoins krijgen opnieuw de aandacht

In het begin van een altseason verschuift de focus meestal naar kleinere, snellere tokens. Denk aan projecten met een lage marketcap, sterke community en opvallende positionering.

Vooral altcoins met een lage marketcap, actieve community en een duidelijke positionering trekken opnieuw de aandacht. Deze nieuwe projecten profiteren het meest van de liquiditeit die zich vanuit stablecoins richting de markt verplaatst.

Timing speelt daarbij een belangrijke rol. Veel beleggers richten zich op projecten in een vroeg stadium, zoals presales of tokens die pas kort geleden zijn gelanceerd. Juist daar ligt vaak het grootste groeipotentieel. De zoektocht naar ‘de volgende x10’ is weer volop zichtbaar op sociale kanalen en binnen de bredere cryptocommunity.

Tegelijk brengen vroege instapmomenten ook risico’s met zich mee. Projecten in de beginfase hebben vaak nog beperkte liquiditeit en soms is er weinig duidelijkheid over het team of de technische basis. In het verleden zijn meerdere initiatieven mislukt of abrupt gestopt, wat onderstreept hoe belangrijk het is om altijd goed onderzoek te doen voordat je instapt.

Gebruiksgemak en veiligheid winnen terrein

Wat opvalt is dat projecten die inzetten op eenvoud en toegankelijkheid momenteel de meeste aandacht trekken. Dat geldt vooral voor toepassingen zoals wallets, gebruiksvriendelijke interfaces en oplossingen waarbij gebruikers zelf controle houden over hun crypto. De drempel om digitale valuta te gebruiken moet omlaag, zeker voor nieuwkomers die instappen via hun smartphone of traditionele betaalmethoden.

Deze ontwikkeling sluit aan bij een bredere beweging waarbij crypto-toepassingen niet alleen technisch sterk moeten zijn, maar ook praktisch inzetbaar in het dagelijks gebruik. In dat licht vallen verschillende nieuwe altcoins op die dit principe centraal stellen. Eén van die projecten bevindt zich momenteel nog in de presale en krijgt al volop belangstelling van investeerders die vooruitkijken.

te midden van deze verschuiving naar gebruiksgemak vallen nieuwe projecten op die hier direct op inspelen. Een interessant voorbeeld is Best Wallet Token, een nieuwe altcoin die inspeelt op de behoefte aan overzicht en controle. Het project wil crypto-opslag en betalingen versimpelen met een moderne interface, sterke beveiliging en self-custody standaard. Daarmee biedt het een oplossing voor zowel beginners als ervaren gebruikers.

Best Wallet Token bevindt zich nog in de presale-fase. Dat betekent dat vroege investeerders de kans hebben om in te stappen voordat de token publiek beschikbaar wordt. Die fase trekt nu al de aandacht van beleggers die inspelen op het mogelijke begin van een nieuw altseason.

Met de sterk stijgende interesse in stablecoins, en het historische verband met altcoinrally’s, lijkt het erop dat de markt zich klaarmaakt voor een volgende golf. volgens analisten kunnen presales zoals deze profiteren van het sentiment rondom een beginnend altseason.