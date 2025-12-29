Nu altcoins een neerwaartse trend van de afgelopen drie maanden weten te doorbreken, zou de crypto markt weleens radicaal kunnen veranderen. Sommige experts menen zelfs dat er een altcoin season om de hoek staat. Wat gaat crypto doen?

De dominantie van Bitcoin is in de afgelopen maanden flink gegroeid. In november 2026 was de positie van de grootste token zelfs zodanig, dat ruim 60% van het kapitaal in de cryptomarkt gericht was op deze token. De inflow van institutionele investeerders, bijvoorbeeld in de vorm van ETFs en treasuries, heeft hier zeker aan bijgedragen. Daarnaast heeft het weifelende gedrag van retailers (doorgaans vaker gericht op de beste altcoins) de altcoin markt niet ondersteund.

Twee indicatoren geven aan dat er binnenkort bullish crypto nieuws te wachten staat: de totale marktkapitalisatie van de crypto markt en de afnemende dominantie van Bitcoin. De marktkapitalisatie van alle tokens gezamenlijk staat momenteel op $2,95 biljoen, alhoewel eerder deze dag alweer de $3 biljoen werd gehaald.

Het is echter niet de Bitcoin koers die voor deze stijging zorgt. Uit gegevens blijkt namelijk dat de dominantie van deze token aan het afnemen is. Momenteel is het marktaandeel van BTC 59,47%, wat aangeeft dat de interesse meer richting altcoins vloeit.

ETF verschuivingen lijken aan te geven dat deze trend zich zal doorzetten: Bitcoin verloor in de afelopen periode ruim $157 miljoen, terwijl XRP ETF producten een instroom zagen van $13 miljoen.

Crypto verwachting – wat gaat crypto doen?

Volgens veel kenners en experts kan dit een voorbode zijn van een aanstaand altseason. Dit is een periode waarin de aandacht van de crypto markt verschuift van Bitcoin naar altcoins. Hoewel er geen officiële definitie is, stellen de meeste traders dat 75% van de grootste crypto munten het een langere periode (vaak 3 maanden) beter moet doen dan Bitcoin om van een altseason te spreken.

Momenteel doet slechts 41% van de altcoins het beter dan Bitcoin. Hiermee is een duidelijke kering van de Bitcoin dominance trend te zien, maar van een altseason is dus nog geen sprake. Onder meer de Nederlandse expert Crypto Rover heeft een zeer bullish verwachting: hij schat in dat een altseason zeer duidelijke ‘agressieve’ groei kan laten zien.

Once Altseason returns. It will be aggressive. Never give up! pic.twitter.com/hoRkVclhy2 — Crypto Rover (@cryptorover) December 28, 2025

Nu de 90-daagse trendline gekeerd is zou de periode van groei zomaar snel aan kunnen breken. Naast menig expert op X hebben ook bekende AI systemen als ChatGPT en Gemini positieve verwachtingen over alts als Ethereum, XRP en Solana.

Welke crypto kopen – nu in top 3 crypto stappen?

Sommige experts durven het aan duidelijke targets uit te spreken. De consensus is dat XRP $10 moet kunnen halen, Ethereum op $5000 ingeschat wordt en Solana op $500 moet mikken.

Verwacht word dat met een sterke groei van altcoins ook retail investeerders terugkeren op de cryptomarkt. Zij zullen zich in eerste instantie waarschijnlijk voornamelijk richten op de top 3 crypto (buiten Bitcoin), die bestaat uit Ethereum, BNB en XRP.

Deze token hebben tijdens een altseason de mogelijkheid om hogere rendementen te leveren dan Bitcoin, wat ze aantrekkelijk maakt voor investeerders.

Echter moet wel gezegd worden dat deze tokens niet per se de besten zijn om te kopen: zij hebben elk een marktkapitalisatie van meer dan $100 miljard, wat explosieve groei bemoeilijkt.

Kleinere cryptomunten, met een marktkapitalisatie van soms slechts enkele miljoenen, hebben meer mogelijkheden om enorme stijgingen neer te zetten. In sommige gevallen gaan het niet om tientallen procenten, maar winsfactoren van x1000 of meer.

Hoe Pepenode crypto markt bestormd

Een goed voorbeeld van een kleine cryptomunt met veel meer potentie dan de Bitcoin koers is Pepenode. Deze token, die nu nog in de presale zit, weet de aandacht van investeerders te trekken met een Play-2-Earn game waarin meme coin mining centraal staat.

In het spel van Pepenode speel je een crypto miner, die door nodes in een digitale serverruimte met elkaar te verbinden geld verdient met crypto. Winsten die jouw digitale avatar haalt, worden echt aan jou uitbetaald. Zo kun je snel veel extra PEPENODE tokens verdienen, en deze gebruiken om nog hogere in-game rendementen te krijgen. Ook kun je ervoor kiezen jezelf uit te laten betalen met andere meme coins, zoals Fartcoin en Pepe Coin.

Pepenode wist tot nu toe $2,46 miljoen op te halen in de presale – dit maakt het een token met een kleine marktkapitalisatie. Volatiele swings zijn hierdoor te verwachten, zeker in de eerste dagen na de exchange listing. Een groei van x1000 of meer valt zeker niet uit te sluiten.

Wil je deze kans niet mislopen? Koop dan snel tokens nu het nog voor een vaste prijs kan – de game en staking zijn bovendien al beschikbaar, dus je kunt direct beginnen met het verdienen van extra rendement.

