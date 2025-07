De langverwachte altcoin supercycle lijkt eindelijk van start te gaan. Na maanden van opbouwend momentum is de Bitcoin dominantie afgenomen. Dit gebeurde bij een cruciaal technisch niveau dat eerder de start vormde voor de historische altcoin rally van 2021. Analisten zien nu opnieuw duidelijke signalen dat kapitaal zich verschuift van Bitcoin naar alternatieve crypto, en dat zou grote kansen kunnen bieden voor altcoin traders.

Bitcoin dominantie onder druk

De Bitcoin dominantie piekte begin juli op 65%, precies bij het TDST weerstandsniveau dat eerder het keerpunt vormde in de vorige cyclus. Volgens crypto analist Tony Severino weerspiegelt de huidige koersstructuur sterk die van eind 2020. Vlak voordat de markt explodeerde in een altseason waarin tientallen coins met duizenden procenten stegen.

Sinds de afwijzing is de Bitcoin dominantie gedaald naar 64,07%. Mocht deze daling voortzetten richting de volgende technische steunzones bij 57,11% of 40,08%, dan kan dit een volledige kapitaalverschuiving naar altcoins veroorzaken. De markt lijkt zich voor te bereiden op een verschuiving waarbij niet alleen Bitcoin, maar vooral niche sectoren zoals AI, DeFi en gaming crypto domineren.

DXY bull traps voorspellen altcoin supercycle

Een tweede bevestiging komt van analist Merlijn The Trader, die wijst op een patroon tussen de US Dollar Index (DXY) en BTC dominantie. Sinds 2016 zijn er drie DXY bull traps geïdentificeerd. Elke keer leidde dit tot een stevige daling in Bitcoin dominantie en een explosieve stijging van altcoins.

HISTORY IS REPEATING IN PLAIN SIGHT 3 DXY bull traps.

2 Bitcoin dominance breakdowns.

2 altcoin supercycles. The third wave is loading.

Don’t sleep on this one. pic.twitter.com/9YCl0mHokx — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) July 15, 2025

De eerste twee gevallen (in 2017 en 2020) markeerden de start van een ICO en DeFi explosie. Nu de derde DXY bull trap zichtbaar wordt en de dollar tekenen van verzwakking toont, voorspelt dit volgens de analist een altcoin supercycle in 2025.

Hoewel Bitcoin het startsein gaf voor de bullmarkt, lijken altcoins deze keer echt uit te blinken. Met name sectoren als:

AI en crypto : Projecten zoals Fetch.ai, Render en Bittensor zijn sterk in opkomst.

: Projecten zoals Fetch.ai, Render en Bittensor zijn sterk in opkomst. DeFi : Oude bekenden zoals Aave en Uniswap krijgen nieuwe impulsen met upgrades en Layer 2 integraties.

: Oude bekenden zoals Aave en Uniswap krijgen nieuwe impulsen met upgrades en Layer 2 integraties. Metaverse en gaming: Coins als The Sandbox, Immutable X en Gala Games profiteren van Web3 adoptie.

Opvallend is dat meme coins zoals Dogecoin en PEPE ook profiteren van het sentiment, al blijft het risico in deze categorieën hoger.

Heroverweging van altcoins

Na een periode waarin Bitcoin dominantie fors opliep, lijkt het nu tijd voor een correctie. En zoals vaker is gebeurd, luidt zo’n correctie vaak het begin in van een sterke altcoin rally. Of het nu gaat om fundamenteel sterke projecten in DeFi, of high risk, high reward kansen in gaming, de komende maanden zouden weleens de meest explosieve fase kunnen worden van deze crypto bullmarkt.

Voor traders die nu dus op zoek zijn naar crypto om in te investeren voordat de rally begint, kunnen presales diverse voordelen bieden. Dit zijn projecten die nog compleet nieuw zijn, maar veel innovatie en beloningen bieden. Ontketen nu de ware kracht van Bitcoin met Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) is de allereerste Bitcoin Layer 2 met smart contract ondersteuning, aangedreven door de Solana Virtual Machine (SVM). Bovendien biedt het de veiligheid van Bitcoin zelf. Dankzij de hybride architectuur krijg je de snelheid van Solana, met de zekerheid van Bitcoin, en dat zonder tussenkomst van derde partijen.

Door te investeren in de $HYPER presale krijg je directe toegang tot staking beloningen, governance voting en premium dApp toegang. Early supporters profiteren van hoge APY’s, directe utility en een ecosysteem dat gebouwd is voor de toekomst van DeFi, gaming en NFT’s op Bitcoin. Geen private sales. Geen VC’s. Alleen een transparante, eerlijke lancering.

Ondertussen heeft het project al een ontzettend sterke community opgebouwd, en maar liefst $3,1 miljoen opgehaald. De huidige prijs van de token is $0,0123, en naarmate meer mensen deelnemen, zal deze prijs stijgen. Wees er dus snel bij als je optimaal wil profiteren van de kracht van Bitcoin Hyper.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale