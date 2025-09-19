De cryptomarkt lijkt een nieuwe fase in te gaan. Een bekende trading expert wijst erop dat de altseason nu officieel is begonnen. Zijn analyse laat zien dat de bull run breder wordt gedragen dan alleen door Bitcoin. Met dalende dominantie van BTC, stijgende marktkapitalisatie en miljarden aan stablecoins die beurzen instromen, verschuift het sentiment. De vraag is nu welke altcoins het meest kunnen profiteren en hoe lang deze fase kan aanhouden.

Bitcoin verliest terrein, altcoins pakken momentum

Het eerste signaal van altseason komt uit de dominantie grafiek van Bitcoin. Die is de afgelopen dagen zichtbaar gaan dalen, terwijl de totale cryptomarkt juist verder stijgt. Dit betekent dat beleggers winst uit BTC deels omzetten naar andere crypto’s. Precies dit patroon is in eerdere cycli het startschot geweest voor een fase waarin altcoins bovengemiddeld presteren.

🚨 THIS WAS LAST DUMP FOR ALTCOINS$BTC dominance is DUMPING$TOTAL market cap is PUMPING You know what’s coming next → ALTSEASON pic.twitter.com/ByTWYTykgr — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) September 18, 2025

Volgens de trading expert is dit geen kortstondige beweging, maar een structurele

verschuiving. De combinatie van hogere volumes en doorbraken boven oude weerstanden bevestigt dat altcoins nu aan de beurt zijn. Voor veel handelaren voelt dit als het moment waarop de bredere markt eindelijk loskomt van de schaduw van Bitcoin.

Stablecoins wijzen op koopbereidheid tijdens altseason

Een tweede duidelijk signaal komt van de enorme instroom van stablecoins naar grote beurzen. Alleen al op Binance stroomde in korte tijd meer dan twee miljard dollar aan USDT en USDC binnen. Dat geld ligt klaar om de markt in te gaan. In de praktijk betekent dit dat traders zich voorbereiden om altcoins te kopen zodra er zich kansen voordoen.

🚨ALERT: $2B STABLECOINS JUST POURED INTO BINANCE — right before the FOMC. pic.twitter.com/PUzVrf1SXS — Coin Bureau (@coinbureau) September 17, 2025

Ook het handelsvolume laat een verschuiving zien. Waar de focus wekenlang bijna volledig op Bitcoin lag, trekken nu ook munten als Ethereum, Solana en XRP weer meer kapitaal. De diepte in de orderboeken neemt toe en de spreads worden kleiner, wat de handel efficiënter maakt. Voor crypto trading desks en actieve beleggers zijn dit signalen van een gezonde liquiditeitsfase.

Technische patronen bevestigen trend

De koersgrafieken ondersteunen dit beeld. Meerdere grote altcoins hebben belangrijke weerstanden doorbroken en weten die niveaus nu vast te houden. Zulke “break-and-hold” patronen zijn klassiek bullish. De Relative Strength Index (RSI) staat bij veel crypto’s boven de neutrale 50 lijn, wat wijst op kracht. Ook de On-Balance Volume (OBV) indicator maakt hogere bodems, een teken dat er structureel koopdruk aanwezig is.

Daarnaast is er een zogeheten “death cross” te zien in de Bitcoin dominantie. Dat betekent dat het korte gemiddelde onder het lange gemiddelde zakt, een technisch signaal dat al vaker de start van altseason markeerde. Voor analisten is dit de bevestiging dat niet alleen het sentiment, maar ook de data de verschuiving ondersteunt.

Welke altcoins profiteren het meest?

Traditiegetrouw begint een altseason bij de grote namen. Projecten met hoge liquiditeit en brede adoptie trekken als eerste kapitaal aan. Ethereum blijft hierin een logische keuze, gevolgd door Solana dat opnieuw boven de $240 noteert. Ook XRP, dat zijn juridische onzekerheid grotendeels achter zich heeft gelaten, is terug als serieuze speler.

The altseason index hits 82. ALTSEASON IS HERE! pic.twitter.com/wqmA5jQhjl — Mister Crypto (@misterrcrypto) September 19, 2025

Daarna verschuift de aandacht vaak naar midcaps, zoals AVAX, SUI, TOA en PENGU, met een duidelijk verhaal of sterke use case. Denk aan DeFi tokens die profiteren van stijgende on-chain activiteit, of nieuwe infrastructuurprojecten die aandacht krijgen door samenwerkingen of updates. Pas in de laatste fase van altseason zie je kleinere projecten explosief stijgen, vaak gedreven door hype en speculatie. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Waarom dit keer anders voelt

Wat deze cyclus onderscheidt van eerdere jaren, is de rol van institutioneel kapitaal. ETF’s, fondsen en zelfs traditionele banken bieden inmiddels producten aan die blootstelling geven aan crypto. Dat maakt de markt dieper en minder afhankelijk van puur retail gedrag. Analisten verwachten daardoor dat de huidige bull run langer kan doorzetten, met minder extreme crashes tussendoor.

Tegelijkertijd blijft voorzichtigheid geboden. Altseason staat bekend om hoge volatiliteit. Koersen kunnen in korte tijd verdubbelen, maar net zo snel corrigeren. Voor wie actief aan crypto trading doet, is het daarom cruciaal om duidelijke invalideringsniveaus en winstdoelen te hanteren.

Altseason draait op volle toeren

Alles wijst erop dat altseason officieel van start is gegaan. De dalende BTC-dominantie, de instroom van stablecoins en de technische patronen vormen samen een overtuigend bewijs. Grote altcoins leiden de dans, maar naarmate de weken vorderen zal het kapitaal waarschijnlijk verder de markt inrollen.

Voor investeerders is de boodschap helder. Kansen liggen nu buiten Bitcoin. Of de huidige bull run zich vertaalt in een maandenlange altseason, hangt af van hoe lang de koopdruk aanhoudt en of macro-economische factoren, zoals renteverlagingen, het sentiment blijven ondersteunen. Voorlopig ziet de crypto verwachting er positief uit en lijkt dit het moment waarop altcoins hun plek in de schijnwerpers opeisen.

Trading community laat hoog rendement zien tijdens altseason

Tijdens altseason is het belangrijk om de juiste projecten op het oog te hebben. Daarvoor kiezen veel traders voor een community waar ze informatie en tactieken doorgespeeld krijgen. De tradingcommunity van Wall Street Pepe ($WEPE) laat nu al mooie rendementen zien van 600% op PENGU trades.

Wall Street Pepe had in februari een succesvolle lancering op Ethereum, maar is nu bezig met zijn overstap naar Solana. Dit wordt gedaan zodat de WEPE Army kan profiteren van de snelheid en lage kosten van Solana. Bij elke aankoop van $WEPE op Solana wordt er een gelijk aantal $WEPE op Ethereum vernietigd.

Als je vandaag je $WEPE tokens voor $0,001 per stuk bemachtigt, krijg je meteen toegang tot de insider group en het Trading Alpha platform waar je alle trading informatie doorgespeeld krijgt.