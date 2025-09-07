De Solana koers beweegt volgens analisten net boven een belangrijk steunpunt van $197. Dit prijsniveau komt naar voren uit on-chain data en laat zien waar veel tokens voor het laatst gekocht zijn. Lukt het de Solana koers om hierboven te blijven en binnenkort verder te stijgen?

Belangrijk steunpunt zichtbaar in URPD data

Een recente analyse van Ali (@ali_charts) op X toonde een UTXO Realized Price Distribution (URPD) grafiek van Glassnode. Deze methode verdeelt alle historische aankopen van tokens in honderd prijszones, vanaf nul tot de all-time high.

Uit die verdeling blijkt dat rond $197 een groot volume Solana tokens gekocht is. Dit geeft aan dat veel holders dit niveau als hun gemiddelde aankoopprijs hebben. Zulke zones worden vaak gezien als belangrijke steun, omdat traders geneigd zijn hun posities te verdedigen wanneer de prijs in de buurt komt.

$197.64 is the most important support level for Solana $SOL! pic.twitter.com/k7RULfglNT — Ali (@ali_charts) September 6, 2025

Solana koers blijft boven $197

De Solana koers noteert nog altijd een stuk boven dit steunpunt van $197. Een doorbraak onder dit niveau kan de deur openen naar lagere prijszones, terwijl standhouden ruimte geeft voor hogere koersdoelen, zoals boven $215.

Volgens een analyse van analist @karankaul962 is de huidige beweging bescheiden vergeleken met eerdere volatiliteit. Dit wordt ook duidelijk als gekeken wordt naar de prestaties van SOL in de afgelopen week.

Over deze periode daalde de SOL koers met slechts 0,26%. Op het moment van schrijven was de daling in de afgelopen 24 uur maar 0,03%. Dit laat zien dat de Solana koers redelijk stabiel beweegt net boven dit steunpunt.

